Ольга Бузова призналась, что после расставания с Денисом Лебедевым у нее остались самые настоящие шрамы

24 апреля вышел новый выпуск программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». На этот раз журналистка провела беседу со своей коллегой по телешоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Большую часть интервью телеведущая рассказывала о своей работе и бизнес-проектах. В ходе разговора Собчак также задала Бузовой несколько вопросов о ее личной жизни. Ольга, в свою очередь, поведала Ксении о прошлых отношениях с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым.
Однако Лебедев жестоко обманул ее. По признанию Ольги, он влюбил ее в себя лишь для того, чтобы потом использовать.
«Во время участия в шоу он действительно мне понравился. В моей жизни появился смелый мужчина, который чудным образом влюбил меня в себя. Это была моя первая живая эмоция после того, как я развелась с мужем. Я сильно влюбилась, но попала в ловушку. К сожалению, он оказался не очень хорошим человеком. Когда я это поняла, мне было очень плохо, ведь больше всего я не хотела вновь страдать и осознавать, что со мной снова плохо поступили», — рассказала телеведущая.
Бузова также показала Собчак шрам, который, по ее словам, появился из-за бывшего возлюбленного. На вопрос журналистки о том, откуда он взялся, ведущая «Дома-2» пояснила, что сильно нервничала из-за проблем в отношениях с Лебедевым. Именно поэтому врачам приходилось ставить ей уколы. «Теперь у меня под сердцем есть шрам, который не проходит. И это шрам в прямом смысле, когда ты больше не веришь мужчинам», — подытожила Ольга.