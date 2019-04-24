Ольга Бузова призналась, что после расставания с Денисом Лебедевым у нее остались самые настоящие шрамы

На днях Ольга Бузова дала интервью, в котором раскрыла подробности своей личной жизни. По признанию телеведущей, после разрыва с Денисом Лебедевым врачи ставили ей уколы, из-за которых у нее под сердцем остались рубцы.

Ольга Бузова стала героиней нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!»

24 апреля вышел новый выпуск программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». На этот раз журналистка провела беседу со своей коллегой по телешоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.



Большую часть интервью телеведущая рассказывала о своей работе и бизнес-проектах. В ходе разговора Собчак также задала Бузовой несколько вопросов о ее личной жизни. Ольга, в свою очередь, поведала Ксении о прошлых отношениях с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым.

По словам ведущей «Дома-2», ей было тяжело пережить разрыв с предпринимателем.

Однако Лебедев жестоко обманул ее. По признанию Ольги, он влюбил ее в себя лишь для того, чтобы потом использовать.

Ольга Бузова и Денис Лебедев

«Во время участия в шоу он действительно мне понравился. В моей жизни появился смелый мужчина, который чудным образом влюбил меня в себя. Это была моя первая живая эмоция после того, как я развелась с мужем. Я сильно влюбилась, но попала в ловушку. К сожалению, он оказался не очень хорошим человеком. Когда я это поняла, мне было очень плохо, ведь больше всего я не хотела вновь страдать и осознавать, что со мной снова плохо поступили», — рассказала телеведущая.



1 2 3 ... 9 Телеведущая рассказала журналистке о своих отношениях с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым

Бузова также показала Собчак шрам, который, по ее словам, появился из-за бывшего возлюбленного. На вопрос журналистки о том, откуда он взялся, ведущая «Дома-2» пояснила, что сильно нервничала из-за проблем в отношениях с Лебедевым. Именно поэтому врачам приходилось ставить ей уколы. «Теперь у меня под сердцем есть шрам, который не проходит. И это шрам в прямом смысле, когда ты больше не веришь мужчинам», — подытожила Ольга.