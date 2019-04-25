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Виктория Боня готова взять ребенка из детского дома

В недавних интервью Виктория Боня не раз признавалась, что хотела бы завести еще детей. Знаменитость всегда мечтала иметь большую семью, однако ее бывшие возлюбленные не разделяли этого желания.

В недавнем разговоре с Woman.ru Виктория Боня призналась, что хотела бы стать мамой еще раз. Это желание звезда Инстаграма озвучивала своему бывшему возлюбленному Алексу Смерфиту, однако тот ее не поддержал. В результате пара распалась, но Боня от своей цели не отказывается. Наоборот, она все еще надеется встретить мужчину и завести с ним большую семью.

«Я бы еще сама троих детей с удовольствием родила. При этом не отметаю мысли, что возьму и детей из детского дома. Но понимаю, что это нужно делать, когда у тебя стабильная семья», — рассказала на днях Виктория «Собеседнику».

Боня понимает, что перед тем, как совершить столь серьезный шаг, она должна встретить мужчину, который станет ей надежной опорой. Телеведущая готова выйти замуж, но хочет, чтобы это событие произошло с ней только один раз в жизни.

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25 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Instagram
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Виктория Боня, Алекс Смерфит

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Господи, насмотрятся на положительный опыт других и бегут необдумав в детдома за детками. Чтобы взять ребёнка на воспитание, нужно взвесить очень многое, это не игрушка, проиграли и вернули. У Бони образ жизни не предполагает воспитывать детей, ей свою личную жизнь нужно богато устроить, какие дети из детдома?

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