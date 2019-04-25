Виктория Боня готова взять ребенка из детского дома

В недавних интервью Виктория Боня не раз признавалась, что хотела бы завести еще детей. Знаменитость всегда мечтала иметь большую семью, однако ее бывшие возлюбленные не разделяли этого желания.

В недавнем разговоре с Woman.ru Виктория Боня призналась, что хотела бы стать мамой еще раз. Это желание звезда Инстаграма озвучивала своему бывшему возлюбленному Алексу Смерфиту, однако тот ее не поддержал. В результате пара распалась, но Боня от своей цели не отказывается. Наоборот, она все еще надеется встретить мужчину и завести с ним большую семью.

«Я бы еще сама троих детей с удовольствием родила. При этом не отметаю мысли, что возьму и детей из детского дома. Но понимаю, что это нужно делать, когда у тебя стабильная семья», — рассказала на днях Виктория «Собеседнику».

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Боня понимает, что перед тем, как совершить столь серьезный шаг, она должна встретить мужчину, который станет ей надежной опорой. Телеведущая готова выйти замуж, но хочет, чтобы это событие произошло с ней только один раз в жизни.