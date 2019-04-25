Ева Лонгория так и не победила весь лишний вес за 10 месяцев после родов

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория впервые ощутила радость материнства в 43. В июне прошлого года у актрисы и ее 50-летнего супруга Хосе Антонио Бастона родился сын.
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» опубликовала снимок, на котором позирует в бикини у бассейна. До прежней формы 43-летней Еве придется провести еще немало времени на беговой дорожке, но звезда не собирается останавливаться.
Лучшая подруга Виктории Бекхэм ходит в тренажерный зал и активно там занимается, о чем свидетельствуют фотографии в ее Инстаграме. Так держать, Ева!