«Космос Стас»: экстрасенс, физиогномист и сексолог объясняют феномен магической притягательности Стаса Михайлова

27 апреля Стас Михайлов празднует день рождения — знаменитому певцу исполнилось 50 лет. Дата серьезная, но этот материал мы задумали не поэтому. Артист является настолько уникальным персонажем в отечественном шоу-бизнесе, что мало кому из коллег под силу повторить его успех. Да простят нас Филипп Киркоров, Николай Басков и другие короли эстрады.

Не нужно быть поклонником артиста, чтобы знать о его мегапопулярности. «Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, моря и океаны…» — уверены, каждый с первого раза безошибочно назовет, кто поет эти строки. Официальной статистики нет, но что-то нам подсказывает, что именно у Стаса Михайлова самая большая армия поклонниц. А все потому, что он знает, чего хотят женщины.

«Мое сердце из чистого золота. Я спасу тебя от холода...» — вот те самые слова, которые мечтает услышать почти каждая из нас.

Мужчины, кстати, тоже уважают артиста. За то, что он поет о простых и понятных вещах. За то, что выглядит как истинный джентельмен (пусть и одетый с ног до головы в недешевый ассортимент второго этажа ЦУМа, а не в уродливые кроссовки и бронежилеты…).



Кажется, что Стас был с нами всегда. Однако преданные фанаты Михайлова знают, что его путь к успеху был долгим и весьма тернистым.

Архивное фото Стаса Михайлова

Родившийся в семье летчика и медсестры Михайлов с детства знал, что хочет быть артистом и выступать на сцене. Однако мальчику было уготовано другое будущее: как его отец и старший брат, он должен был стать летчиком. Семь месяцев будущий шансонье отучился в минском летном училище, а после был призван на службу в армию. После дембеля он оказался в Тамбовском институте культуры, где наконец-то взял в руки гитару. Молодой мужчина уже представлял, как будет выходить на сцену под бурные овации зрителей, но в ближайшем будущем его ждали лишь выступления в сочинских ресторанах — в южную столицу он отправился после того, как забросил институт. В остальное время Михайлов пробовал себя на ниве коммерции.



В 1992 году певец отправился покорять Москву, тогда же написал свою первую известную песню — «Свеча». Какое-то время он пытался привлечь внимание продюсеров, но в ответ слышал лишь «нам не интересно». Успех пришел к нему в один прекрасный момент в начале 2000-х годов, когда на радио прозвучала его песня «Без тебя». Жизнь развернулась на 180 градусов.



Сегодня Стас Михайлов имеет все, о чем можно только мечтать — большую и дружную семью, успех и признание, финансовую независимость, гастрольный график, расписанный на много месяцев вперед, многотысячную армию поклонников. На 29 апреля запланирован его большой концерт в честь юбилея, и билеты раскуплены почти полностью.

Если вы хотя бы раз были на концерте Михайлова или видели это действо в записи, вы знаете: зрелище незабываемое… Певец обладает сверхъестественной силой воздействия на женщин, всякий раз погружая их в массовый транс. Накал страстей на его выступлениях такой, что аж искры сыплются. Добропорядочные матроны, жены и матери со стажем, рассчетливые бизнес-леди, ищущие счастья одиночки — в едином порыве все ловят каждое слово певца и пожирают его влюбленными глазами. И так уже который год и которое десятилетие! И все это время Михайлов, несмотря на повальный женский интерес к себе, все рассветы, туманы и цветочные поляны посвящает одной единственной — своей супруге Инне.



Удивительно, но кумир миллионов женщин по всей стране вот уже почти восемь лет остается примерным мужем и отцом. С будущей женой Инной, в девичестве носившей фамилию Пономарева, певец познакомился в 2006 году, будучи уже знаменитым. К тому моменту будущие супруги не раз обжигались в любви, что, возможно, и сделало их брак, зарегистрированный в 2011-м, таким крепким. Вместе Стас и Инна воспитывают (!) шестерых детей: у обоих есть по сыну и дочери от предыдущих отношений, а еще две девочки — Иванна и Мария — появились на свет уже в семье Михайловых.



Мы задались вопросом — в чем же секрет невероятной привлекательности Михайлова для его поклонниц? А за ответом обратились не только к нашему постоянному эксперту-физиогномисту Зое Никитенковой, но и к экстрасенсу и даже сексологу.

Мнение физиогномиста

Зоя Никитенкова уверена, что секрет популярности Стаса Михайлова, как ни странно, кроется в его внешности — холеной, но одновременно мужественной и даже брутальной. «В Михайлове есть все привлекательные мужские качества, которые могут удовлетворить как его экзальтированных поклонниц, слепо принимающих своего кумира, так и более содержательных и требовательных к творческому взаимодействию дам бальзаковского возраста», — считает физиогномист.

Эксперт предлагает обратить внимание на внешний облик певца и его предпочтения в одежде: «Пристрастие Стаса Михайлова к черному цвету подчеркивает его властность, категоричность, агрессивное неприятие возражений в свой адрес.

Он уверен в себе. Даже больше — самоуверен. Открытые верхние веки выдают его полное пренебрежение к тому, что о нем думают.

Ничто и никто не сможет поколебать уверенность артиста в собственной правоте и неотразимости. Как известно, чем сильнее человек любит сам себя, тем большее количество окружающих относится к нему с почитанием и интересом».



Как оказалось, очень многое говорят о знаменитости даже украшения и аксессуары, которым он отдает предпочтение. «Кольцо на мизинце подчеркивает высокую степень стремления быть всегда на виду. Если учесть его полный, округлый, немного выпяченный подбородок и нижнюю губу, то можно смело утверждать, что перед нами амбициозная личность, готовая на любые эпатажные действия, чтобы привлечь внимание. А кольцо на указательном пальце подчеркивает властность и непререкаемость его владельца», — рассказала Зоя Никитенкова.

Стас Михайлов до мелочей продумывает свой образ, а он затем работает на него. «Крепкая фигура и брутальная внешность транслируют физическую силу, мужскую харизму, создают впечатление у окружающих, особенно слабых женщин, того крепкого плеча, которое всегда будет подставлено в трудную минуту.

Обратной стороной этому является скрытая возбудимость — Стас Михайлов всегда готов к защите своих внутренних границ. Возражать ему бесполезно, зачастую и опасно.

Он никогда не снисходит к объяснению собственных поступков, крайне редко слушает советы и категорически не идет на поводу даже у тех людей, которых уважает. Скошенный большой округлый лоб и расширяющиеся ноздри предупреждают: перед нами импульсивная личность. В своих порывах певец неудержим. Но очень быстро иссякает и теряет интерес к тому, что еще недавно вдохновляло на активные действия. По форме правой брови можно судить, что Михайлов активен только лишь на первых порах исполнения задуманного. Для того чтобы успешно завершить начатое, ему всегда нужна внешняя поддержка и помощь», — уверена физиогномист.



По мнению Никитенковой, во внешности Стаса Михайлова есть черты, которые выдают в нем интересного собеседника: «Это привлекает в стан его поклонниц женщин, не менее харизматичных, чем он. Обладатель высокого интеллекта, невероятно тонкой интуиции и красноречия, с любым собеседником певец находит точки соприкосновения. При этом цель у Михайлова одна — обаять, завлечь, удивить, чтобы самому стать центром внимания».



«Рискну предположить, что и в обыденной жизни Стас играет роль человека-магнита, стремящего притянуть в свою орбиту как можно больше почитательниц. Мощная мужская энергетика должна питаться восторгами и признаниями. В любом возрасте ему будет удаваться быть привлекательным и обаятельным покорителем женских сердец», — подытожила эксперт.

Мнение сексолога

Эксперт Евгений Кульгавчук, уверен, что популярность Стаса Михайлова объясняется тем, что певец является отражением мечты огромного количества женщин нашей страны.



«Он выглядит достаточно мужественно, подчеркивает свою сексуальность (от расстегнутой рубашки до томного взгляда), имеет неплохой голос и, самое главное, поет так, что каждой женщине кажется, что делает он это персонально для нее. Конечно, можно рассуждать и о том, что Стас Михайлов в чем-то занял нишу Юрия Антонова или даже Михаила Круга, ведь свято место пусто не бывает. Можно вспомнить и тот факт, что мужчин в нашей стране меньше на 10 миллионов, чем женщин, что среди них есть те, кто злоупотребляют алкоголем, а другие имеют непрезентабельный внешний вид и потухший взгляд, некоторые с недостаточным вниманием относятся к гигиене. Это тоже вносит свою лепту», — считает сексолог.

Евгений Кульгавчук допускает, что Стас Михайлов может кому-то нравиться, а кому-то — нет, но тем не менее артист является неплохим примером для других. «Я часто советую своим пациентам-мужчинам, проходящим курс обновления отношений, когда пары обращаются с жалобами на снижение полового влечения, не завидовать другим, а учиться. Учиться внимательно смотреть на свою женщину, учиться петь, любить. Стас Михайлов может быть для некоторых мужчин неплохим наглядным примером, особенно, если их женщинам нравится его творчество», — утверждает эксперт.

По мнению сексолога, Стас Михайлов представляет собой золотую середину — настоящего мужчину.

«Ведь часть мужского населения в отношениях скатывается к роли послушных сыновей, которые просто не умеют смотреть на свою женщину, как должен смотреть мужчина. Другая часть умеет смотреть только в декольте и на ягодицы плотоядным взглядом. Есть еще одна категория: они оценивают женщину только с позиции родителя. Недаром, существует даже такой бренд — ''папик''. Однако Стас Михайлов умеет делать то, о чем женщины мечтают. Он умеет смотреть, петь, говорить. Женщины хотят слышать слова любви. Громкие, смелые, безрассудные. Он дает им то, на что часто не решаются мужья и даже любовники, поскольку многие или не умеют или же стесняются в силу того, что вовремя не прошли гармонично все этапы психосексуального развития. В какой-то степени можно говорить о том, что певец дает женщинам то, что недодают им их мужчины. И многие благодарны ему», — заключил Кульгавчук.

Мнение экстрасенса

Надежда Шевченко

Наш эксперт-экстрасенс Надежда Шевченко, чтобы проанализировать личность Стаса Михайлова, взяла за основу его натальную карту (персональный гороскоп рождения). «Стас Михайлов покорил большинство женских сердец своими трогательными, берущими за душу песнями. Но, конечно, большую роль играет врожденная притягательность певца — в его натальной карте очень большой аспект Венеры, которая отвечает за любовь», — начала Надежда.

«Стас удачливый по своей природе: знает, как управлять славой и удержать ее, поэтому продолжает неизменно радовать нас новыми песнями, клипами, гастролями. Он практически не испытывает усталости, так как очень работоспособен», — описала Шевченко Михайлова.

Мы также поинтересовались у Надежды, как Стасу удается быть объектом обожания у всей страны и оставаться примерным семьянином. «Михайлов очень любит свою семью и иногда ''убегает'', чтобы побыть только с родными, а порой и вовсе одному. Стас, бывает, тоскует по дому и его обитателям, которых боготворит, но и, к слову, любит поругать по мелочам, ''поклевать мозг''. По своей натуре он перфекционист и того же требует от своей семьи. Тем не менее в их доме царит любовь. Жена и дети обожают Стаса, преданно ждут его и скучают», — отметила экстрасенс.



Стас Михайлов идет творческим путем больше 25 лет, а его стабильному нахождению на музыкальном Олимпе можно только позавидовать. Интересно, так будет всегда? «Стас очень многогранен, поэтому может развиваться в самых разных направлениях. На век Михайлова хватит и старых, и новых поклонниц. Такие люди не уходят со сцены, их не забывают до последнего! В этом и есть секрет Стаса Михайлова: он работает, невзирая на время, популярность того или иного направления. Он — индивидуальность, поэтому его песни слагаются и всегда находят своего слушателя. Он еще очень долго будет на слуху. Время пролетело незаметно, уже 50 лет. Но впереди еще много песен, побед и наград. Остается пожелать здоровья, любви и творческих успехов!» — подытожила ясновидящая.