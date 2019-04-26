Адвокат Андрея Аршавина объяснила, почему он боится приезжать к младшей дочери

В последнее время Андрей Аршавин много общается со своими детьми от Юлии Барановской, а вот с дочкой Есенией, мамой которой является супруга футболиста Алиса, не виделся уже больше трех месяцев. Представитель спортсмена озвучила журналистам причину такого поведения многодетного отца.



В середине апреля в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Футболист не присутствовал на заседании, а вот его жена была и через своего адвоката озвучила требования по алиментам. Супруга спортсмена запросила сумму в 4 миллиона рублей, чтобы сохранить прежний уровень уровень жизни их общей дочери и свой.

Сам Аршавин отказался обсуждать данный вопрос с журналистами, доверив это своему официальному представителю в суде Виктории Савицкой.

По словам адвоката, и она, и ее клиент удивлены огромным суммам, которые требует экс-супруга футболиста. Савицкая напомнила, что в данный момент Андрей не является игроком футбольного клуба, а значит, не имеет прежнего дохода.

Виктория ответила и на вопрос, почему Аршавин не навещает дочку Есению. Как сообщал адвокат Алисы Аршавиной, Андрей не присутствовал даже на ее дне рождения.

1 2 3 4 5 6 7 Андрей Аршавин давно не виделся с младшей дочерью

«Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится», — цитирует Савицкую портал «СтарХит». В конце мая супруги вновь должны встретиться в суде, чтобы решить, разводятся ли они окончательно или все же дадут своим отношениям второй шанс.