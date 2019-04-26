Адвокат Андрея Аршавина объяснила, почему он боится приезжать к младшей дочери

В середине апреля в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Футболист не присутствовал на заседании, а вот его жена была и через своего адвоката озвучила требования по алиментам. Супруга спортсмена запросила сумму в 4 миллиона рублей, чтобы сохранить прежний уровень уровень жизни их общей дочери и свой.
По словам адвоката, и она, и ее клиент удивлены огромным суммам, которые требует экс-супруга футболиста. Савицкая напомнила, что в данный момент Андрей не является игроком футбольного клуба, а значит, не имеет прежнего дохода.
Виктория ответила и на вопрос, почему Аршавин не навещает дочку Есению. Как сообщал адвокат Алисы Аршавиной, Андрей не присутствовал даже на ее дне рождения.
«Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится», — цитирует Савицкую портал «СтарХит». В конце мая супруги вновь должны встретиться в суде, чтобы решить, разводятся ли они окончательно или все же дадут своим отношениям второй шанс.