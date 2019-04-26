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Адвокат Андрея Аршавина объяснила, почему он боится приезжать к младшей дочери

В последнее время Андрей Аршавин много общается со своими детьми от Юлии Барановской, а вот с дочкой Есенией, мамой которой является супруга футболиста Алиса, не виделся уже больше трех месяцев. Представитель спортсмена озвучила журналистам причину такого поведения многодетного отца.

В середине апреля в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Футболист не присутствовал на заседании, а вот его жена была и через своего адвоката озвучила требования по алиментам. Супруга спортсмена запросила сумму в 4 миллиона рублей, чтобы сохранить прежний уровень уровень жизни их общей дочери и свой.

Сам Аршавин отказался обсуждать данный вопрос с журналистами, доверив это своему официальному представителю в суде Виктории Савицкой.

По словам адвоката, и она, и ее клиент удивлены огромным суммам, которые требует экс-супруга футболиста. Савицкая напомнила, что в данный момент Андрей не является игроком футбольного клуба, а значит, не имеет прежнего дохода.

Виктория ответила и на вопрос, почему Аршавин не навещает дочку Есению. Как сообщал адвокат Алисы Аршавиной, Андрей не присутствовал даже на ее дне рождения. 

«Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится», — цитирует Савицкую портал «СтарХит». В конце мая супруги вновь должны встретиться в суде, чтобы решить, разводятся ли они окончательно или все же дадут своим отношениям второй шанс. 

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26 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Нарожают детей, чтобы в ЗАГС затащить, а потом играют ими, как разменными монетками всю жизнь.

  • Самое интересное, что даже когда объясняешь причину своего поведения, большинство все равно тупо стоит на стороне женщины. Мужчины потому что глупы, женщины потому что видят в "жертве" себя. Человеческая натура так нелепа.

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