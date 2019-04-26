Селена Гомес порадовала худобой, но разочаровала декольте, в котором и густо, и пусто

Последние несколько месяцев известная певица Селена Гомес практически не появлялась на публике: артистка избегала контактов с прессой и не приходила на светские вечеринки.
Однако на днях Гомес все же порадовала выходом на ковровую дорожку. 25 апреля в городе Инглвуд, штат Калифорния, прошло благотворительное мероприятие We Day, целью которого является привлечение подростков к решению актуальных местных и глобальных проблем.
Впервые за 10 месяцев после прохождения курса реабилитации в психиатрической клинике 26-летняя Селена Гомес появилась на публике. Экс-возлюбленная Джастина Бибера приковала к себе всеобщее внимание: для выхода в свет звезда выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте и туфли-лодочки в тон.
Поклонники Гомес восхитились в Сети ее внешним видом: Селена заметно похудела и хорошо выглядела.
Образ зарубежная артистка дополнила браслетом из бисера и ярким макияжем. В качестве прически у звезды был небрежный пучок.
Певица не только позировала на дорожке, но и произнесла речь со сцены. Сменив вечерний наряд на деловой костюм, Гомес обратилась к подрастающему поколению с вдохновляющими словами.