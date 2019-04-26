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Селена Гомес порадовала худобой, но разочаровала декольте, в котором и густо, и пусто

25 апреля в Калифорнии состоялось благотворительное мероприятие We Day, которое посетило немало светских персон. Среди знаменитостей была и Селена Гомес, появившаяся на ковровой дорожке в черном платье с глубоким декольте.
Селена Гомес
Долгое время Селена Гомес скрывалась от широкой публики

Последние несколько месяцев известная певица Селена Гомес практически не появлялась на публике: артистка избегала контактов с прессой и не приходила на светские вечеринки.

Однако на днях Гомес все же порадовала выходом на ковровую дорожку. 25 апреля в городе Инглвуд, штат Калифорния, прошло благотворительное мероприятие We Day, целью которого является привлечение подростков к решению актуальных местных и глобальных проблем.

Селена Гомес
Селена Гомес посетила светское мероприятие впервые после лечения от депрессии

Впервые за 10 месяцев после прохождения курса реабилитации в психиатрической клинике 26-летняя Селена Гомес появилась на публике. Экс-возлюбленная Джастина Бибера приковала к себе всеобщее внимание: для выхода в свет звезда выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте и туфли-лодочки в тон.

Поклонники Гомес восхитились в Сети ее внешним видом: Селена заметно похудела и хорошо выглядела.

Однако с ее формами явно что-то было не так: грудь в глубоком декольте выглядела вызывающе, но смотрелась асимметрично.

Образ зарубежная артистка дополнила браслетом из бисера и ярким макияжем. В качестве прически у звезды был небрежный пучок.

  • Селена Гомес
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    26-летняя Селена Гомес удивила всех не только появлением на светском мероприятии, но и своим асимметричным декольте
    Смотреть галерею

Певица не только позировала на дорожке, но и произнесла речь со сцены. Сменив вечерний наряд на деловой костюм, Гомес обратилась к подрастающему поколению с вдохновляющими словами.

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26 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Селена Гомес, Джастин Бибер

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Зато понятно, что своя. У женщин часто грудь асимметричная в большей или меньшей степени.

  • груди как будто разного размера.............

  • лицо у нее как у ребенка глуповатыйвид и сиськи не вяжцтся с ним

  • Нифигасе какая смелая.. у меня тоже разные - стеснялась, прятала всю жизнь. Молодец, девчонка!

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