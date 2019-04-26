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«Могу впадать в детство, и никто не осудит»: Брэдли Купер рассказал об отцовстве

Брэдли Купер (впрочем, как и его жена Ирина Шейк) редко рассказывает о дочери в прессе. Однако на днях актер не сдержался и поделился на шоу «Шоу Эллен Дедженерес» подробностями о своих отцовских буднях.
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью

25 апреля Брэдли Купер посетил «Шоу Эллен Дедженерес». В ходе беседы ведущая спросила актера о его взаимоотношениях с дочерью. Обычно Купер редко рассказывает СМИ о семейной жизни, но в этот раз оказался довольно откровенен. 

Брэдли Купер, Эллен Дедженерес
Брэдли Купер признался, что отцовство изменило его жизнь

Когда Эллен спросила актера, сильно ли отцовство изменило его жизнь, Брэдли Купер ответил: «Безусловно, да! Это также позволило мне снова впадать в детство и не бояться осуждения со стороны. Теперь я могу играть в игрушки целыми днями, не чувствуя себя странно, или бесконечно смотреть мультики, не задумываясь о том, что я зря трачу время». Актер добавил, что очень любит мультики.

Брэдли Купер, Эллен Дедженерес
Брэдли Купер на «Шоу Эллен Дедженерес»

Также Брэдли рассказал Эллен одну забавную историю, случившуюся с Леа в Диснейленде. Когда звездная семья решила покататься на аттракционе под названием «Стражи Галактики», то услышала голос, сильно напоминающий голос самого Купера. Леа очень удивилась, но в этом нет ничего странного, ведь актер озвучивает одного из персонажей в этой серии фильмов.  

«Она посмотрела вверх на меня и такая: ''Папа?’'», — со смехом вспомнил актер.

На шоу Эллен Брэдли Купер явно чувствовал себя очень комфортно и расслабленно. Во время интервью он также поделился подробностями о профессиональной жизни. 

Так, например, актер рассказал, что надеется вместе с Леди Гагой устроить публичное чтение сценария фильма «Звезда родилась», исполнив также песни оттуда.

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26 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Эллен Дедженерес

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