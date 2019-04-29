Быстрее! Выше! Сильнее! В каких спортсменов влюбляются Бузова, Дубцова и другие звезды

За последние несколько недель мы узнали, кого считают самым перспективным российским хоккеистом, за какую команду сегодня болеют те, кто не знает, чем отличается клюшка от шайбы, кто получил звание «нового Кириленко» (и не только потому, что так же хорош в игре). Связано это с тем, что все больше представительниц отечественного шоу-биза уличают в романах со спортсменами.



На днях в Сети заговорили о более чем дружеских отношениях Ольги Бузовой и молодого хоккеиста. Многие СМИ написали, что 33-летняя звезда не на шутку увлеклась игроком омского «Авангарда». В пользу этой теории говорили снимки певицы со стадиона в Балашихе, на вип-трибуне которого Бузова, облаченная в мужскую футболку с символикой команды, посылает воздушный поцелуй кому-то из «ястребов».

Можно было бы предположить, что таким хитрым образом построена пиар-компания, и Ольга просто отрабатывает рекламный контракт с «Авангардом». Однако и подписчики звезды, и, конечно же, жадные до сенсаций журналисты уверены: дело тут вовсе не в деньгах, а в чувствах, и Бузова закрутила роман с одним из игроков. И уже даже вычислили, с кем именно — с 23-летним Денисом Зерновым. Мы посмотрели его фото — парень хорош собой, выглядит надежным, к тому же, как и Ольга, любит собак. Поэтому если слухи окажутся правдой, то за разочаровавшуюся в мужчинах Бузову можно только порадоваться.

Что интересно, за несколько дней до этого журналисты узнали про роман между еще одной нашей звездой и еще одним молодым спортсменом. Кстати, снова хоккеистом! Мы говорим про Анну Седокову и Андрея Миронова. Параллельно с их историей (спойлер — имеющей весьма неожиданный финал) в Сети обсуждали и вспыхнувшие чувства Марины Банковой к красивому здоровенному Андрею. Нет, не Григорьеву-Апполонову. От своего мужа она как раз ушла — к баскетболисту Зубкову.

1 2 3 ... 23 Ольга Бузова и Денис Зернов (хоккеист клуба «Авангард»)



«Кто чемпион и кто тут номер один? Кто, если не ты? Ты, только ты! Ты!» — эти незамысловатые слова из песни «Чемпион» Ольги Бузовой с недавних пор имеют особое значение. А все потому, что певицу подозревают в романе с молодым хоккеистом

Да, опять спортсмен! Что же это происходит, товарищи? Почему вдруг закрутилось, завертелось столько звездно-спортивных парочек? Вспоминаем самые обсуждаемые из них.