Быстрее! Выше! Сильнее! В каких спортсменов влюбляются Бузова, Дубцова и другие звезды

На днях в Сети заговорили о более чем дружеских отношениях Ольги Бузовой и молодого хоккеиста. Многие СМИ написали, что 33-летняя звезда не на шутку увлеклась игроком омского «Авангарда». В пользу этой теории говорили снимки певицы со стадиона в Балашихе, на вип-трибуне которого Бузова, облаченная в мужскую футболку с символикой команды, посылает воздушный поцелуй кому-то из «ястребов».
Можно было бы предположить, что таким хитрым образом построена пиар-компания, и Ольга просто отрабатывает рекламный контракт с «Авангардом». Однако и подписчики звезды, и, конечно же, жадные до сенсаций журналисты уверены: дело тут вовсе не в деньгах, а в чувствах, и Бузова закрутила роман с одним из игроков. И уже даже вычислили, с кем именно — с 23-летним Денисом Зерновым. Мы посмотрели его фото — парень хорош собой, выглядит надежным, к тому же, как и Ольга, любит собак. Поэтому если слухи окажутся правдой, то за разочаровавшуюся в мужчинах Бузову можно только порадоваться.
Что интересно, за несколько дней до этого журналисты узнали про роман между еще одной нашей звездой и еще одним молодым спортсменом. Кстати, снова хоккеистом! Мы говорим про Анну Седокову и Андрея Миронова. Параллельно с их историей (спойлер — имеющей весьма неожиданный финал) в Сети обсуждали и вспыхнувшие чувства Марины Банковой к красивому здоровенному Андрею. Нет, не Григорьеву-Апполонову. От своего мужа она как раз ушла — к баскетболисту Зубкову.
- Ольга Бузова и Денис Зернов (хоккеист клуба «Авангард»)
«Кто чемпион и кто тут номер один? Кто, если не ты? Ты, только ты! Ты!» — эти незамысловатые слова из песни «Чемпион» Ольги Бузовой с недавних пор имеют особое значение. А все потому, что певицу подозревают в романе с молодым хоккеистомСмотреть галерею
Да, опять спортсмен! Что же это происходит, товарищи? Почему вдруг закрутилось, завертелось столько звездно-спортивных парочек? Вспоминаем самые обсуждаемые из них.