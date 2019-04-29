СМИ выяснили новые подробности о русской невесте Джонни Деппа

Не так давно западные СМИ рассекретили личность новой возлюбленной Джонни Деппа. Выяснилось, что голливудского актера покорила Полина Глен, русская танцовщица гоу-гоу, которой всего 23 года. Журналисты выяснили новые подробности этого романа.

Невеста Джонни Деппа выиграла танцевальный конкурс в 17 лет

Репортеры по всему миру сейчас стараются узнать все возможные подробности о Полине Глен, которую называют невестой Джонни Деппа. 23-летняя россиянка вмиг стала знаменитой из-за приписываемого ей романа с голливудским актером.



Известно, что Глен уже переехала в особняк к Деппу и вовсю планирует свадьбу. А на днях о самой девушке стало известно чуть больше.

О новом романе актера заговорили еще в прошлом году

Журналисты Daily Mail смогли узнать, что в 2012 году, будучи 17-летней, Полина принимала участие в конкурсе танцев гоу-гоу в одном из ночных клубов родного Петербурга. Тем вечером Глен стала победительницей, получив приз в размере больше 1 000 долларов. Эти деньги впоследствии помогли ей открыть свою хореографическую школу.

1 2 3 4 5 6 55-летний Джонни Депп закрутил роман с 23-летней девушкой из России

Один из судей конкурса рассказал Daily Mail, что Полина Глен была умной и образованной девушкой, с которой много о чем можно было поговорить.