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СМИ выяснили новые подробности о русской невесте Джонни Деппа

Не так давно западные СМИ рассекретили личность новой возлюбленной Джонни Деппа. Выяснилось, что голливудского актера покорила Полина Глен, русская танцовщица гоу-гоу, которой всего 23 года. Журналисты выяснили новые подробности этого романа.
Невеста Джонни Деппа выиграла танцевальный конкурс в 17 лет
Невеста Джонни Деппа выиграла танцевальный конкурс в 17 лет

Репортеры по всему миру сейчас стараются узнать все возможные подробности о Полине Глен, которую называют невестой Джонни Деппа. 23-летняя россиянка вмиг стала знаменитой из-за приписываемого ей романа с голливудским актером.

Известно, что Глен уже переехала в особняк к Деппу и вовсю планирует свадьбу. А на днях о самой девушке стало известно чуть больше.

О новом романе актера заговорили еще в прошлом году
О новом романе актера заговорили еще в прошлом году

Журналисты Daily Mail смогли узнать, что в 2012 году, будучи 17-летней, Полина принимала участие в конкурсе танцев гоу-гоу в одном из ночных клубов родного Петербурга. Тем вечером Глен стала победительницей, получив приз в размере больше 1 000 долларов. Эти деньги впоследствии помогли ей открыть свою хореографическую школу.

Один из судей конкурса рассказал Daily Mail, что Полина Глен была умной и образованной девушкой, с которой много о чем можно было поговорить.

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29 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images
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Джонни Депп

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Джонни падай ниже

  • У стареющих актёров похоже это единственный способ привлечь к себе внимание))

  • сисястых жен у него вроде не было..ну-ну..будет теперь.

  • Мда, ничему мужиков жизнь не учит.))

  • А сам Джонни вообще в курсе того, что эта девица живет с ним в его особняке?

  • Да не женится он. Хватило уже. Ну русская подружка у него, ну и что? Какие-то сенсации на пустом месте.

  • На 1000 долларов она открыла танцевальную школу? Точно? Я ничего не перепутала? Количество нулей правильное?

  • Гость

    А сам Джонни вообще в курсе того, что эта девица живет с ним в его особняке?

    У него наверное не один особняк же. У него их штук восемь, кажется, в разных странах. Мало ли... может, где и взяли новую уборщицу, он за такими делами особо не следит, не вникает вообще.

  • С карьерой все плохо, с финансами туго, теперь вот третьесортные девицы. Эх, Джонни куда падаешь?

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