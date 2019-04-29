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13-летняя дочь Анастасии Волочковой рассказала, что не любит в парнях

«Чужие дети быстро растут», — гласит известная всем поговорка. Глядя на звездных отпрысков, мы убеждаемся в истине этих слов еще раз. Так, единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна уже задумывается о том, каким должен быть ее ухажер. 
Ариадна Волочкова, Анастасия Волочкова
Ариадна и Анастасия Волочковы

Наряду со знаменитой матерью 13-летняя Ариадна Волочкова активно развивает свой микроблог — уже сейчас за жизнью дочери балерины следят около 45 тысяч подписчиков! 

По примеру Волочковой, Ариадна предельно честна со своей аудиторией и часто делится с фолловерами размышлениями на личные темы. 

Так, на днях девушка поведала поклонникам, какие качества ей не нравятся в представителях противоположного пола — видимо, в последнее время сердце юной особы стали все чаще волновать юноши. 

Ариадна Волочкова
 

«Лично я не люблю, когда (юноши — прим. Woman.ru) много матерятся, особенно при девочках, когда ревнуют, обманывают и пьют алкоголь», — написала Волочкова-младшая на своей странице в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Подписчики заинтересовались, почему девушка решила затронуть именно эту тему. Многие пришли к выводу, что, вероятно, сейчас Ариадна переживает первую влюбленность. 

  • Ариадна Волочкова, Анастасия Волочкова
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    13-летняя Ариадна Волочкова рассказала, какие качества в юношах ей не по душе
    Смотреть галерею

Поклонники поспешили прокомментировать слова дочери звезды и поделиться с ней своей житейской мудростью. «Как бы там ни было, но еще хуже, когда пьет и непристойно себя ведет женщина», «Ариша, главное, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которым ты доверяла как себе», — написали фолловеры. 

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29 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ариадна Волочкова, Анастасия Волочкова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • они очень с дочкой Началовой похожи. И обе копии отцов.

  • Зачем писать на женском форуме о рассуждениях 13-летнего подростка о взаимоотношениях полов??? К чему эта информация? Кому это интересно?

  • А не рановато ли о парнях???

  • Хорошая девочка.Счастья тебе.

  • А что? Все правильно говорит

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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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