13-летняя дочь Анастасии Волочковой рассказала, что не любит в парнях

Наряду со знаменитой матерью 13-летняя Ариадна Волочкова активно развивает свой микроблог — уже сейчас за жизнью дочери балерины следят около 45 тысяч подписчиков!
Так, на днях девушка поведала поклонникам, какие качества ей не нравятся в представителях противоположного пола — видимо, в последнее время сердце юной особы стали все чаще волновать юноши.
«Лично я не люблю, когда (юноши — прим. Woman.ru) много матерятся, особенно при девочках, когда ревнуют, обманывают и пьют алкоголь», — написала Волочкова-младшая на своей странице в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики заинтересовались, почему девушка решила затронуть именно эту тему. Многие пришли к выводу, что, вероятно, сейчас Ариадна переживает первую влюбленность.
Поклонники поспешили прокомментировать слова дочери звезды и поделиться с ней своей житейской мудростью. «Как бы там ни было, но еще хуже, когда пьет и непристойно себя ведет женщина», «Ариша, главное, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которым ты доверяла как себе», — написали фолловеры.