13-летняя дочь Анастасии Волочковой рассказала, что не любит в парнях

«Чужие дети быстро растут», — гласит известная всем поговорка. Глядя на звездных отпрысков, мы убеждаемся в истине этих слов еще раз. Так, единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна уже задумывается о том, каким должен быть ее ухажер.

Ариадна и Анастасия Волочковы

Наряду со знаменитой матерью 13-летняя Ариадна Волочкова активно развивает свой микроблог — уже сейчас за жизнью дочери балерины следят около 45 тысяч подписчиков!

По примеру Волочковой, Ариадна предельно честна со своей аудиторией и часто делится с фолловерами размышлениями на личные темы.

Так, на днях девушка поведала поклонникам, какие качества ей не нравятся в представителях противоположного пола — видимо, в последнее время сердце юной особы стали все чаще волновать юноши.

«Лично я не люблю, когда (юноши — прим. Woman.ru) много матерятся, особенно при девочках, когда ревнуют, обманывают и пьют алкоголь», — написала Волочкова-младшая на своей странице в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Подписчики заинтересовались, почему девушка решила затронуть именно эту тему. Многие пришли к выводу, что, вероятно, сейчас Ариадна переживает первую влюбленность.



1 2 3 4 5 6 13-летняя Ариадна Волочкова рассказала, какие качества в юношах ей не по душе

Поклонники поспешили прокомментировать слова дочери звезды и поделиться с ней своей житейской мудростью. «Как бы там ни было, но еще хуже, когда пьет и непристойно себя ведет женщина», «Ариша, главное, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которым ты доверяла как себе», — написали фолловеры.