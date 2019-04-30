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Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

Поклонники британской королевской семьи замерли в ожидании. Совсем скоро на свет появится первенец принца Гарри и Меган Маркл. Все силы брошены на то, чтобы обеспечить будущей маме надлежащий комфорт и защиту. Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Меган Маркл

34-летний принц Гарри и его 37-летняя жена Меган Маркл, как сообщает американское издание Radar Online, в данный момент находятся в Кенсингтонском дворце, где проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон. 

Принц Гарри, Меган Маркл

Ребенок герцога и герцогини Сассекских должен появиться на свет со дня на день. По всей видимости, будущие родители планируют остаться в старой резиденции до родов.

Принц Гарри, Меган Маркл

В Кенсингтонском дворце беременная Меган находится под защитой вооруженной охраны — там ее не донимают папарацци, да и квалифицированное медучреждение находится рядом.

Меган Маркл

Как сообщил инсайдер американской прессе, королевская семья не позволит супруге принца рожать дома, так как это может быть опасно. 

«Здоровье королевского ребенка на первом месте», — сообщил анонимный источник.

Герцогине Сассекской понадобится профессиональная медицинская помощь, поэтому, вероятнее всего, роды примут в одной из лондонских больниц. Среди возможных вариантов — Портлендская больница для женщин и детей, принадлежащая американской корпорации, а также больница Челси и Вестминстер. 

Ранее в столице Великобритании был замечен полицейский эскорт, который направлялся в центр города. Как оказалось, это была репетиция поездки Меган Маркл до роддома.

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30 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru
Теги

Все о беременности Меган Маркл, Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Да понятное дело, что не собиралась она дома рожать, просто СМИ надо было о чем-то написать

  • Она может и собиралась дома рожать..только никто не дал..не зря её тут держат, а не отпустили в их «резиденцию», чтоб под контролем была и глупостей не наделала..видать, терпение у бабы Лизы закончилось..

  • Уже несколько дней про них ни слуха, ни духа. Я волноваться начала, не родила ли Меган? Не ушёл в загул Гарик? Баба Лиза как готовится к внукам мулатикам?

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