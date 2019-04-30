Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

34-летний принц Гарри и его 37-летняя жена Меган Маркл, как сообщает американское издание Radar Online, в данный момент находятся в Кенсингтонском дворце, где проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Ребенок герцога и герцогини Сассекских должен появиться на свет со дня на день. По всей видимости, будущие родители планируют остаться в старой резиденции до родов.
В Кенсингтонском дворце беременная Меган находится под защитой вооруженной охраны — там ее не донимают папарацци, да и квалифицированное медучреждение находится рядом.
Как сообщил инсайдер американской прессе, королевская семья не позволит супруге принца рожать дома, так как это может быть опасно.
Герцогине Сассекской понадобится профессиональная медицинская помощь, поэтому, вероятнее всего, роды примут в одной из лондонских больниц. Среди возможных вариантов — Портлендская больница для женщин и детей, принадлежащая американской корпорации, а также больница Челси и Вестминстер.
Ранее в столице Великобритании был замечен полицейский эскорт, который направлялся в центр города. Как оказалось, это была репетиция поездки Меган Маркл до роддома.