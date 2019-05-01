На 71-м году жизни умерла мама Марии Порошиной Наталья Красноярская

В августе прошлого года мама Марии Порошиной Наталья Красноярская отпраздновала 70-летний юбилей. Увы, это был ее последний день рождения: 1 мая стало известно, что прославленной актрисы не стало.

Юная Мария Порошина с мамой Натальей Красноярской

Мария Порошина всегда была очень близка со своей мамой Натальей Красноярской: они вместе ездили отдыхать, отмечали все праздники. Также Наталья Петровна помогала дочери с заботой о ее детях.



Каждый раз, когда Мария выкладывала в соцсети фото с мамой, подписчики не могли в это поверить, потому что на снимках представала красивая женщина, но никак не бабушка. А ведь в прошлом году Наталья Петровна отпраздновала 70-летний юбилей!

К большому сожалению, 71-й день рождения ей отметить уже не суждено. 30 апреля режиссер мимического ансамбля Большого театра и заслуженная артистка России Наталья Красноярская умерла. Об этом сообщил сайт kino-teatr.ru.

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Что послужило причиной смерти актрисы, неизвестно. Мария Порошина также хранит молчание. Сообщается, что гражданская панихида пройдет 4 мая в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание состоится в Храме Троицы Живоначальной.