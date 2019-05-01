Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На 71-м году жизни умерла мама Марии Порошиной Наталья Красноярская

В августе прошлого года мама Марии Порошиной Наталья Красноярская отпраздновала 70-летний юбилей. Увы, это был ее последний день рождения: 1 мая стало известно, что прославленной актрисы не стало. 
Юная Мария Порошина с мамой Натальей Красноярской
Юная Мария Порошина с мамой Натальей Красноярской

Мария Порошина всегда была очень близка со своей мамой Натальей Красноярской: они вместе ездили отдыхать, отмечали все праздники. Также Наталья Петровна помогала дочери с заботой о ее детях. 

Каждый раз, когда Мария выкладывала в соцсети фото с мамой, подписчики не могли в это поверить, потому что на снимках представала красивая женщина, но никак не бабушка. А ведь в прошлом году Наталья Петровна отпраздновала 70-летний юбилей!

К большому сожалению, 71-й день рождения ей отметить уже не суждено. 30 апреля режиссер мимического ансамбля Большого театра и заслуженная артистка России Наталья Красноярская умерла. Об этом сообщил сайт kino-teatr.ru.

Что послужило причиной смерти актрисы, неизвестно. Мария Порошина также хранит молчание. Сообщается, что гражданская панихида пройдет 4 мая в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание состоится в Храме Троицы Живоначальной. 

Перейти к обсуждению


01 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото Starface, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram
Теги

Мария Порошина, Гоша Куценко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.