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В Сети обсуждают фото Максима Виторгана, прильнувшего к груди Натальи Чистяковой-Ионовой

Теперь свободный Максим Виторган улетел отдыхать. На днях в его микроблоге появилось горячее фото с подругой Натальей Чистяковой-Ионовой. 
Максим Виторган, Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак

Несмотря на скорый развод, 37-летняя Ксения Собчак и 46-летний Максим Виторган сохраняют теплые отношения и недавно даже отправились с сыном на выходные в Испанию.

Компанию экс-возлюбленным составили их многочисленные друзья.

По сообщениям газеты «Комсомольская правда», телеведущая и актер отдыхают вместе с участниками «Квартета И» Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом, режиссером Марюсом Вайсбергом и музыкантом Левой Би-2. Кроме того, присоединилась и семья Натальи Чистяковой-Ионовой. 

Наталья Чистякова-Ионова, Ростислав Хаит, Максим Виторган
Наталья Чистякова-Ионова вместе с Ростиславом Хаитом и Максимом Виторганом

Именно жаркий совместный кадр певицы с Виторганом и Хаитом и вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Многие недоумевают, как замужняя Наталья решилась а подобное.

«Ждем, когда муж Глюкозы подкараулит Макса», «Вот вам Чистяков задаст!» — прокомментировали снимок подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Впрочем, по словам Максима, супруг певицы в курсе их горячей фотосессии. «Он здесь сидит, караулит», — объяснил актер. 

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Максим Виторган, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков, Ксения Собчак, Ростислав Хаит, Лева Би-2

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну видимо это у нашего бомонда считается очень смешной шуткой.

  • Чистяков мазохист, кто-то ещё не в курсе их игрищ?

  • н-да, Максик это дно.

  • С чего вы, журналисты , взяли, что они вместе с Собчак отдыхают???!! Максим с ребёнком сейчас , а Ксюша с Богомоловым. В инсте нет её фоток с сыном с отдыха. Вы хоть сначала убедитесь, так ли это. Лишь бы что-нибудь да написать и быстрее "в печать"

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