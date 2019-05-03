В Сети обсуждают фото Максима Виторгана, прильнувшего к груди Натальи Чистяковой-Ионовой

Теперь свободный Максим Виторган улетел отдыхать. На днях в его микроблоге появилось горячее фото с подругой Натальей Чистяковой-Ионовой.

Максим Виторган и Ксения Собчак

Несмотря на скорый развод, 37-летняя Ксения Собчак и 46-летний Максим Виторган сохраняют теплые отношения и недавно даже отправились с сыном на выходные в Испанию.

Компанию экс-возлюбленным составили их многочисленные друзья.

По сообщениям газеты «Комсомольская правда», телеведущая и актер отдыхают вместе с участниками «Квартета И» Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом, режиссером Марюсом Вайсбергом и музыкантом Левой Би-2. Кроме того, присоединилась и семья Натальи Чистяковой-Ионовой.

Наталья Чистякова-Ионова вместе с Ростиславом Хаитом и Максимом Виторганом

Именно жаркий совместный кадр певицы с Виторганом и Хаитом и вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Многие недоумевают, как замужняя Наталья решилась а подобное.

1 2 3 4 5 6 Наталья Чистякова-Ионова сделала откровенное фото с Максимом Виторганом

«Ждем, когда муж Глюкозы подкараулит Макса», «Вот вам Чистяков задаст!» — прокомментировали снимок подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Впрочем, по словам Максима, супруг певицы в курсе их горячей фотосессии. «Он здесь сидит, караулит», — объяснил актер.