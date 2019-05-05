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После лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс приняла участие в съемке

В начале апреля стало известно, что Бритни Спирс находится на реабилитации в психиатрическом центре. Недавно поп-звезда завершила лечение и теперь старается доказать поклонникам, что с ней все в порядке.
Бритни Спирс
Бритни Спирс

3 апреля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что 37-летняя Бритни Спирс находится в реабилитационном центре. По словам инсайдеров, на фоне ухудшения самочувствия отца у знаменитости случился нервный срыв. 

26 апреля Спирс выписалась из клиники, где провела целых 30 дней. Суперзвезду встретил и отвез домой ее бойфренд Сэм Асгари.

Завершив лечение, Бритни наконец вернулась в социальные сети, начав с удвоенной силой делиться с фолловерами подробностями о своей жизни. 

После рехаба поп-принцесса решила не брать паузу и сразу погрузилась в привычные дела. На днях в ее микроблоге появились кадры с новой съемки и видео занятия по йоге. 

  • Бритни Спирс
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    Недавно вышедшая из реабилитационного центра Бритни Спирс демонстрирует, что с ней все в порядке
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Новые фотографии знаменитости собирают сотни тысяч лайков от поклонников и звездных коллег по всему миру, которые стараются поддержать Бритни в непростое для нее время. Впрочем, сама Спирс считает, что лечение пошло ей на пользу — недавно она поведала, что в клинике ей даже удалось похудеть на несколько килограммов.

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05 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images
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Бритни Спирс, Бритни Спирс

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