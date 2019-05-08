«Я забываю ценить каждый момент своей жизни»: Макс Барских попал в аварию

Известный певец Макс Барских попал в серьезное ДТП, будучи в Калифорнии. Артист опубликовал в своем Инстаграме фото разбитой машины и призвал всех ценить каждый момент.

Макс Барских часто бывает в Америке

29-летний певец Макс Барских много времени проводит в Лос-Анджелесе. Как не раз признавался сам артист, в этом городе ему комфортно заниматься музыкой, к тому же в США он может уединиться и расслабиться.



В очередной раз Барских улетел в Калифорнию в середине марта. Сейчас в своем микроблоге он публикует много снимков из Америки. В одном из новых постов, сильно напугавшим фанатов, исполнитель затронул тему силы мысли. «Я совсем забыл, какой силой обладают мысли. Они притягивают все в нашу жизнь. Все, что мы любим, и все, чего боимся. Хорошее и плохое. Нужно включать режим фильтра. И сегодня, попав в аварию, я это понял», — подписал снимок Макс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Макс Барских испугал поклонников новым снимком в Сети

Через некоторое время в Инстаграме Барских появилось фото разбитого черного Chevrolet Camaro. Бампер, решетка радиатора — все было сломано, но судя по целому лобовому стеклу и подписи Макса, он не получил сильных травм.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг», — обратился исполнитель к фолловерам.

«Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! Я понял, почему это произошло, и освоил урок», — продолжил Николай Бортник (настоящее имя Макса Барских).



Представители певца прокомментировали Woman.ru случившиеся. «Благодаря тому, что Макс был пристегнут и ехал с умеренной скоростью, после столкновения музыкант отделался мелкими ушибами и царапинами» — сообщается в заявлении. «Также известно, что машина артиста задымилась и Барских не сразу удалось покинуть салон авто. На данный момент жизни певца ничего не угрожает», — добавили представители.



1 2 3 4 5 6 7 Известный певец Макс Барских опубликовал страшное фото

Подписчики, увидев снимок с места ДТП, начали писать комментарии поддержки. «Береги себя», «Слава богу, что вы живы», — обратились полконники Макса Барских к певцу.