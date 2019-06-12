Завтрак в одиночестве, 300 писем в день и ванна вместо чая: как проходит обычный день Елизаветы II

Задумывались ли вы, как проходит обычный день королевы Елизаветы II? По слухам, свободного времени у нее практически не бывает: Ее Величество работает едва ли не с самого утра и вплоть до ночи. Даже в свои 93 года, будучи самым долго правящим монархом, королева не переходит на более свободный график, поскольку остается преданной своему призванию — служить государству и гражданам.

Конечно, узнать точный распорядок Елизаветы II не представляется возможным — во многом, потому что королева никогда не дает интервью. А вот члены ее семьи этим не брезгуют, так что по их словам, книгам журналистов и рассказам слуг можно составить некоторое представление о вкусах, привычках и пристрастиях главы британской монархии.

Утро: завтрак в одиночестве, красный портфель и дорги

Елизавета II просыпается около 8:30 утра. Об этом уведомляют специально нанятого человека, который начинает играть для королевы на волынке, стоя под окнами ее комнаты. Уже к 9:00 личный секретарь Ее Величества подготавливает знаменитый красный портфель, в котором находятся сводки спецслужб, разведки, а также другие правительственные документы.

Королева изучает новости, завтракая в одиночестве: принц Филипп заканчивает прием пищи раньше супруги. Удивительно, но на завтрак Елизавета II ест то же, что и простые смертные: кукурузные хлопья, сухофрукты, тосты с вареньем, вареные яйца. Известно, что на Рождество она все-таки балует себя омлетом с копченым шотландским лососем и свежим трюфелем (не шотландским).

Если день выдается спокойным, Ее Величество сама выгуливает своих любимых собак и лично готовит им еду, смешивая отварное мясо птицы или кролика со специальными добавками. Стоит отметить, что знаменитых вельш-корги при дворе больше не осталось: в прошлом году умер последний представитель этой породы в Букингемском дворце. Нынешние питомцы королевы, так называемые дорги, являются метисами корги и таксы.

Кроме того, утром Елизавета II уделяет немало времени письмам от простых граждан. Она может получать свыше трехсот посланий каждый день. Из них Ее Величество случайным образом выбирает несколько тех, на которые ответит лично. Впрочем, и остальные не остаются без отклика — на них отвечает специально обученная фрейлина, которой, тем не менее, регулярно дают дополнительные инструкции.

День: награждения, опасная верховая езда и 4 o’clock

Уже в 11:00 у Елизаветы II начинается полноценный рабочий день: она проводит череду встреч. Королева видится со своими гостями один на один. Среди них — заграничные и британские послы, высокопоставленные члены вооруженных сил Великобритании и другие важные персоны. Так как встреч очень много, каждая из них длится не более 20 минут. В некоторых случаях Ее Величество также посещает церемонии награждения, чтобы вручить призы победителям.

Около 13:00 королева обедает. Если обед проходит не на мероприятии с обслуживанием, монаршая особа любит сводить к минимуму потребляемые углеводы, отдавая предпочтение простым блюдам из рыбы и овощей. Как правило, Ее Величество обедает одна, но раз в месяц к ней присоединяется принц Филипп. В таких случаях супруги обычно приглашают гостей на неформальный прием.

Изредка, когда у королевы выдается свободное время в середине дня, она уделяет его своим хобби. А их у Елизаветы II немало! Одно из любимых занятий Ее Величества — верховая езда. Интересно, что монаршая особа пренебрегает жокейским шлемом, предпочитая ему шелковый платок. Не меньше рискует она и объезжая свое поместье на автомобиле: королева никогда не пристегивается! Кроме того, Елизавета II увлекается садоводством.

Вопреки расхожему мнению про «5 o’clock», королевская семья пьет чай с печеньем в 16:00. Если верить инсайдерам, больше всего Ее Величество любит фруктовые и шоколадные бисквитные торты. Не отказывается она также от полезных лакомств — имбиря и меда. Интересной особенностью монаршей чайной церемонии являются «джемовые пенни»: маленькие бутерброды, сделанные из мякоти хлеба и малинового варенья.

Вечер: апперитив, скромная трапеза и The X Factor

Еще одна привычка, свойственная членам королевской семьи, — вечерняя ванна, которую принимают около 18:00, перед ужином. Если верить рассказам бывших слуг, глава британской монархии не является исключением. Конечно же, утром монаршая особа также принимает ванну, но с более холодной водой, чтобы взбодриться и зарядиться энергией на весь день. Вечером же она предпочитает расслабиться в тепле.

Прежде чем приступить к ужину, королевская семья балует себя хорошими напитками. Елизавета II предпочитает вино, если речь идет об официальных раутах. Однако в компании близких она не прочь побаловать себя любимым коктейлем с вычурным названием Дюбонне. Рецепт на самом деле нехитрый, запоминайте: немного крепленого вина, шот джина и ломтик лимона. Дорогой супруг, принц Филипп, любовь к Дюбонне не разделяет, он предпочитает пиво. Несмотря на столь разные вкусы членов семьи, все они сходятся в неприятии шампанского. В чем причина нелюбви к игристому напитку, умалчивают даже инсайдеры.

Ужин почти всегда производится из королевских запасов, включая дичь и рыбу из Сандрингема, а также оленину и лосося из шотландского Балморала. И снова, за исключением особых случаев, Ее Величество предпочитает есть в одиночестве. К сокращению углеводов во время ужина Елизавета II относится еще строже, чем в обед: никакой картошки, риса и пасты! На десерт обычно подаются выращенные в Виндзоре белые персики.

В Британии популярна своеобразная легенда о трапезе королевы. Рассказывают, что однажды Ее Величество передала на кухню дольку лимона, которая осталась не съеденной после ужина, с просьбой использовать ее в новом блюде. Это история вовсе не о скупости и прижимистости Елизаветы II: все знают, что она выросла в годы войны и не понаслышке знакома с голодом. Поэтому и не терпит, когда продукты пропадают зря.

1 2 3 ... 15 Каждый день королевы Елизаветы II расписан по часам

Заканчивается королевский день, как правило, официальными приемами, которые начинаются около 19:30 и длятся до самой ночи. Если у монаршей особы перед сном остается время, то она проводит его перед телевизором. Известно, что Ее Величество является большой поклонницей сериала «Аббатство Даунтон», а также шоу The X Factor. Спать Елизавета II ложится около полуночи, чтобы успеть набраться сил для нового, насыщенного новостями и встречами дня.