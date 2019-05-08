Суд вынес решение по делу Кокорина и Мамаева и приговорил футболистов к реальным срокам лишения свободы

8 мая состоялся суд по нашумевшему делу об избиении нескольких человек Александром и Кириллом Кокориными, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким. Обвиняемым вынесен окончательный приговор.

Павел Мамаев и Александр Кокорин — давние друзья

В октябре 2018 года Россию потрясла новость о том, что прославленные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, вместе с друзьями избили нескольких человек: сначала водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а позднее — чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Очень скоро всех четырех фигурантов дела задержали и обвинили в хулиганстве, побоях и причинении легкого вреда здоровью.

После задержания спортсмены оставались за решеткой: их срок ареста раз за разом продлевали. Молодые люди провели последние несколько месяцев в СИЗО «Бутырка».

Наконец 8 мая состоялся суд, на котором обвиняемым был вынесен приговор. Александр Кокорин получил полтора года заключения (младший брат спортсмена Кирилл столько же), а Павел Мамаев на четыре недели меньше — год и пять месяцев (столько же получил Протасовицкий).

1 2 3 ... 10 В октябре прошлого года очередная вечеринка Александра Кокорина и Павла Мамаева закончилась плохо

Обвиняемым было предоставлено последнее слово. И Кокорин, и Мамаев признали свою вину, отметив, что раскаиваются в содеянном. На ваш взгляд, справедливо ли решение суда?