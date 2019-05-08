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Суд вынес решение по делу Кокорина и Мамаева и приговорил футболистов к реальным срокам лишения свободы

8 мая состоялся суд по нашумевшему делу об избиении нескольких человек Александром и Кириллом Кокориными, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким. Обвиняемым вынесен окончательный приговор. 
Павел Мамаев и Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин — давние друзья

В октябре 2018 года Россию потрясла новость о том, что прославленные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, вместе с друзьями избили нескольких человек: сначала водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а позднее — чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. 

Очень скоро всех четырех фигурантов дела задержали и обвинили в хулиганстве, побоях и причинении легкого вреда здоровью.

После задержания спортсмены оставались за решеткой: их срок ареста раз за разом продлевали. Молодые люди провели последние несколько месяцев в СИЗО «Бутырка».

Наконец 8 мая состоялся суд, на котором обвиняемым был вынесен приговор. Александр Кокорин получил полтора года заключения (младший брат спортсмена Кирилл столько же), а Павел Мамаев на четыре недели меньше — год и пять месяцев (столько же получил Протасовицкий).

  • Александр Кокорин, Павел Мамаев
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    В октябре прошлого года очередная вечеринка Александра Кокорина и Павла Мамаева закончилась плохо
    Смотреть галерею

Обвиняемым было предоставлено последнее слово. И Кокорин, и Мамаев признали свою вину, отметив, что раскаиваются в содеянном. На ваш взгляд, справедливо ли решение суда? 

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08 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото Getty Images, PhotoXPress,ru, Instagram, Станислав Красильников/ТАСС
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Павел Мамаев, Александр Кокорин

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • ну так на то и рассчитывали. Их продержали подольше в СИЗО, счас амнистию подгонят - и по сути в настоящей тюрьме они проведут пару месяцев

  • Недавно прошла новость о том, что два скрипача-лауреата в подворотне сильно избили четырех боксёров "полутяжей" ...Вот сижу и думаю что это - начало подьема российской культуры или падения отечественного спорта? ...

  • Надеюсь с ними разорвут контракты и пойдут они в школу физруками. Но это не в нашей Раше.

  • Даже не верится, что осудили таки гламурных мажорчиков.

  • Сколько рпз видела фото этих паонй, они постоянно в обнимку, то с языками. Похоже на голубеньких, или я не права?

  • Уважаю Краснодар! Какие это спортсмены?.... А Зенит, наверное, ждет от Кокорина новых подвигов(((((

  • Даже амнистии не надо!В СИЗО день за два😁

  • Хрюня

    Сколько рпз видела фото этих паонй, они постоянно в обнимку, то с языками. Похоже на голубеньких, или я не права?

    У каждого свои маленькие личные слабости и радости)

  • Конечно, хорошо, что в данном случае все вроде как честно и справедливо, но интересно, что было бы, если бы от футболистов стулом получил не высокопоставленный чиновник, а какой-нибудь никому не известный менеджер среднего звена?🙄

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