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Дочери Сергея Доренко от первого брака заявили, что их отца могли отравить

9 мая ушел из жизни Сергей Доренко. Знаменитому журналисту стало плохо во время езды на мотоцикле, он не справился с управлением и врезался в ограждение. Прибывшие врачи не смогли его спасти, а позже диагностировали разрыв аорты. Старшие дочери Сергея озвучили другую версию смерти своего отца.

12 мая на Троекуровском кладбище должно было состояться прощание с Сергеем Доренко. Напомним, 59-летний журналист скончался, упав с мотоцикла. Причиной скоропостижной смерти мужчины врачи назвали разрыв аорты. 

В воскресенье утром родные, близкие и коллеги журналиста собрались проводить его в последний путь, но за несколько часов до начала церемонии прощания похороны перенесли, а вдове Сергея Доренко — 35-летней Юлии Силявиной — отказались выдавать тело супруга. Такое решение полиция приняла после того, как дочери журналиста от первого брака написали заявление, в котором высказали предположение, что их отца могли отравить.

35-летняя Екатерина и 34-летняя Ксения выступили с требованием провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, как пишут РИА Новости, девушки выступили против кремации, на которой настаивала супруга журналиста. По словам старших наследниц Доренко, данная процедура может уничтожить возможные доказательства убийства. 

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12 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

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  • Какой бред!

  • Это был привлекательный, умный, а - самое главное - жутко циничный мужик - как раз то, что любят женщины ...

  • "«Это даже хорошо, что Россия находится в ж**пе мира, в ж**пе прогресса, в ж**пе истории: если мир движется в неправильном направлении, то находясь в ж**пе мы ещё успеем спастись» - Сергей Доренко ...

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