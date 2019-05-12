Дочери Сергея Доренко от первого брака заявили, что их отца могли отравить

9 мая ушел из жизни Сергей Доренко. Знаменитому журналисту стало плохо во время езды на мотоцикле, он не справился с управлением и врезался в ограждение. Прибывшие врачи не смогли его спасти, а позже диагностировали разрыв аорты. Старшие дочери Сергея озвучили другую версию смерти своего отца.



12 мая на Троекуровском кладбище должно было состояться прощание с Сергеем Доренко. Напомним, 59-летний журналист скончался, упав с мотоцикла. Причиной скоропостижной смерти мужчины врачи назвали разрыв аорты.

В воскресенье утром родные, близкие и коллеги журналиста собрались проводить его в последний путь, но за несколько часов до начала церемонии прощания похороны перенесли, а вдове Сергея Доренко — 35-летней Юлии Силявиной — отказались выдавать тело супруга. Такое решение полиция приняла после того, как дочери журналиста от первого брака написали заявление, в котором высказали предположение, что их отца могли отравить.

35-летняя Екатерина и 34-летняя Ксения выступили с требованием провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, как пишут РИА Новости, девушки выступили против кремации, на которой настаивала супруга журналиста. По словам старших наследниц Доренко, данная процедура может уничтожить возможные доказательства убийства.