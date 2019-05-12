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Дарья Мельникова побрилась налысо

Весной как никогда хочется обновлений, за которыми мы, как правило, идем в парикмахерскую. Вот и актриса Дарья Мельникова решила сбросить все лишнее и постриглась налысо.

Кто бы мог подумать 12 лет назад, когда на ТВ вышла первая серия «Папиных дочек», что исполнительница роли Жени Васнецовой Дарья Мельникова превратится в такую стильную женщину. Она не носит вещи из последних коллекций и вообще, кажется, не интересуется трендами, но всегда выглядит очень здорово. К тому же не боится экспериментировать. 

12 мая мама двоих детей удивила интернет-пользователей, представ перед ними в новом и весьма неожиданном образе. В видеоролике, который 27-летняя актриса опубликовала в Инстаграме, она сбривает свои волосы под ноль. 

При поддержке стилиста Анны Игнатовой и оператора Андрея Мишурова Даша исполнила главную роль в стильном черно-белом видео. На наш взгляд, получилось очень круто! А что скажете вы?

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12 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Дарья Мельникова, Артур Смольянинов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • странно, но ей идет

  • Ей хорошо. У неё лицо выразительное, форма головы красивая.

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