Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет посещать школу

Яна Рудковская рассказала в Инстаграме о графике дня своего сына Саши. Каждый будний день юного спортсмена насыщен тренировками, поэтому поклонники справедливо поинтересовались, как мальчик будет учиться. И получили неожиданный ответ.

Саша Плющенко с родителями

6-летний сын Евгения Плющенко — необычный ребенок: в своем возрасте Саша уже сам оплачивает услуги няни, охраны и водителя. А недавно выяснилось, что и в школу он ходить не будет.

Саша Плющенко с детства зарабатывает большие деньги

В Инстаграме Гном Гномыча, который ведет его мама, недавно появилось новое видео. В подписи к нему был четко описан распорядок дня юного фигуриста. Рудковская рассказала, что тренировки у ее младшего сына начинаются в 9:00, а с 12:00 предусмотрен небольшой перерыв на сон и обед. Следом — еще одна тренировка до 17:15.

Фолловеры сразу забили тревогу: как с таким графиком тренировок спортсмен будет усваивать школьную программу? На один из комментариев продюсер ответила, что ее младший сын собирается заниматься индивидуально с репетиторами дома.

«В школу ходить только сдавать экзамены», — подытожила Рудковская.

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Многие комментаторы восхитились упорством Саши и пожелали ему достижения всех карьерных высот. «Маленький трудяжка», «А кто сказал, что медали дают за красивые глаза? Малыш, успехов!» — написали они (орфография и пунктуация авторов сохранены).