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Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет посещать школу

Яна Рудковская рассказала в Инстаграме о графике дня своего сына Саши. Каждый будний день юного спортсмена насыщен тренировками, поэтому поклонники справедливо поинтересовались, как мальчик будет учиться. И получили неожиданный ответ.
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская
Саша Плющенко с родителями

6-летний сын Евгения Плющенко — необычный ребенок: в своем возрасте Саша уже сам оплачивает услуги няни, охраны и водителя. А недавно выяснилось, что и в школу он ходить не будет.

Александр Плющенко
Саша Плющенко с детства зарабатывает большие деньги

В Инстаграме Гном Гномыча, который ведет его мама, недавно появилось новое видео. В подписи к нему был четко описан распорядок дня юного фигуриста. Рудковская рассказала, что тренировки у ее младшего сына начинаются в 9:00, а с 12:00 предусмотрен небольшой перерыв на сон и обед. Следом — еще одна тренировка до 17:15.

Фолловеры сразу забили тревогу: как с таким графиком тренировок спортсмен будет усваивать школьную программу? На один из комментариев продюсер ответила, что ее младший сын собирается заниматься индивидуально с репетиторами дома.

«В школу ходить только сдавать экзамены», — подытожила Рудковская.

Многие комментаторы восхитились упорством Саши и пожелали ему достижения всех карьерных высот. «Маленький трудяжка», «А кто сказал, что медали дают за красивые глаза? Малыш, успехов!» — написали они (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

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13 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Александр Плющенко, Яна Рудковская

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • В домашнем обучении ничего страшного нет - страшно, что из ребёнка делают раба( хорошо, конечно, если сам такой фанатик спорта...

  • Боюсь, завоюет он все медали мира (если завоюет), а потом пойдет во все тяжкие.

  • Гость

    Про детей так нельзя, конечно, но до чего же он неприятный... Вот все есть у ребёнка, окружён роскошью, а внешность - как из фильма ужасов...

    Убрать дурацкую причу - и будет нормальный человек.

  • Жалко мальчика

  • Маразм крепчает. Бедный ребёнок!

  • Гость

    Маразм крепчает. Бедный ребёнок!

    да, кроме обучения, школа - общение со сверстниками, обычные детские радости

  • Хочет его привязать к себе

  • И как же он сам в 6 лет зарабатывает?? Врать то зачем?

  • Круто. Вырастет - определится: надо оно ему было или нет. И чего он хочет сам. А пока что очень круто. Только позавидовать можно такому детству. А то у нас отроки лет до 35-40 себя ищут (то в наркоте, то в трансгендерах...) и найти не могут. А здесь как минимум самодисциплина и целеустремленность воспитываются - лучшие качества для достижения успеха в любой сфере. Фото с отцом на льду вообще очень трогательное!

  • 5-ое фото - кажется ему совсем не нравится то, что он делает.

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