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Николай Басков решил повторить рекорд Майкла Джексона

На днях в Сети состоялась премьера нового клипа Николая Баскова — артист презентовал видеоролик на композицию «Караоке». О нем важно знать следующее — героями клипа стали отечественные селебрити от Андрея Малахова до Яны Кошкиной, а его продолжительность составила 20 минут. 

«Это не клип, это нечто!» — такими словами Николай Басков анонсировал в соцсетях премьеру своего нового клипа. Последнее видео с участием певца на песню под названием «Ибица» произвела фурор в Сети, поэтому от данного ролика ждали нечто подобного.

Получился он не таким смешным, но размах впечатляет. Во-первых, продолжительность клипа — целых 20 минут! Тут Николай Басков мог бы посоревноваться с Майклом Джексоном, который также любил снимать мини-фильмы. Во-вторых, звездный кастинг — в съемках приняли участие многие российские знаменитости: Олеся Судзиловская, Яна Кошкина, Иосиф Пригожин, Марина Федункив. Не обошлось и без Филиппа Киркорова.

«Золотой голос российской эстрады» предстал в клипе в нескольких разных образах. Делитесь в комментариях, какой Николай вам понравился больше?

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14 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
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Николай Басков

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