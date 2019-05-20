«Ты слишком стара носить это»: как 50-летнюю Хелену Кристенсен публично стыдили и просили прикрыться

Дискриминация по возрасту — опасная вещь в наши дни. Порассуждав на тему «молодая была не молода», можно получить серьезный отпор, а с ним и позор. Недавно все это пережила бывший главный редактор британского Vogue, решившая покритиковать супермодель Хелену Кристенсен.



23 апреля Джиджи Хадид отмечала в Нью-Йорке свой 24-й день рождения. Празднование было организовано с топ-модельным размахом: на вечеринку в ресторан L’Avenue, помимо родственников, были созваны знаменитые друзья от Марка Джейкобса до Тэйлор Свифт.

Заблаговременно был озвучен и дресс-код праздника — деним.

Сама именинница постаралась от души, составив лук из джинсов и джинсовой куртки. Все остальные справлялись в меру собственных сил и испорченности. Тэйлор Свифт назло дресс-коду была с ног до головы в красно-розовом, а Марк Джейкобс — в черном и леопарде. Остальные гости модных рекомендаций Джиджи решили все-таки придерживаться — но с вариациями.

Так, Хелена Кристенсен прибыла в ресторан в джинсах с высокой талией и в черном кружевном бюстье, чем взбудоражила папарацци. Куртку, которую можно было накинуть на плечи, супермодель несла в руке, явно наслаждаясь производимым эффектом.

Супермодель на пике славы — в самом начале девяностых

Белье она носить умеет как никто — годы сотрудничества с брендом Victoria’s Secret даром не прошли. В девяностых Хелена была в самом первом, прославленном составе «ангелов» вместе с Тайрой Бэнкс и Карен Мюлдер. Времени с той поры прошло немало, однако Кристенсен по сей день в отличной форме и, кажется, в том же модельном весе — пара лишних кг не в счет.



В комментариях к материалу про праздник Джиджи на нашем сайте один был посвящен именно 50-летней звезде подиумов: «Хелена Кристенсен самая шикарная. Сразу видно супермодель из 1990-х».



Впрочем, по достоинству оценили секси-лук Хелены далеко не все. Через пять дней на сайте Daily Mail появилась авторская колонка бывшего главного редактора британского Vogue Александры Шульман, которая была так и озаглавлена:

«Извини, Хелена Кристенсен, но ты слишком стара, чтобы носить это».

О современный хайп, бессмысленный и беспощадный! Вы уже наверняка догадались, что тут началось…

«Закрой свои бледные ноги»

Прежде чем перейти к отзывам читателей на этот опус, стоит изучить точку зрения безусловно талантливой журналистки Шульман. Ей, к слову, 61 год.

Александра Шульман

«В жизни каждой женщины наступает момент, когда надо передать эстафетную палочку ''полуголая на вечеринке'' следующему поколению», — первое предложение злополучной колонки уже не предвещало ничего хорошего для Хелены. Дальше краски сгущались.



61-летняя Алексаднра Шульман, знакомая с миром супермоделей не понаслышке, вспоминала, что «когда-то» Кристенсен была девушкой, выглядевшей неотразимо в простом платье и туфлях на плоской подошве. И что теперь?..

«Возможно, узнав о теме вечеринки, она запаниковала и в итоге пришла на праздник в образе ''мадам'' из захолустья. Но скорее всего, она решила показать, что списывать ее со счетов еще рано. Тем более когда рядом дежурят папарацци, чье внимание надо заслужить. Это логично, но это неумно», — Александра была беспощадна.



Само бюстье она клеймила как «вульгарное», подчеркивая, что даже именинница Джиджи была в простой белой майке. Потом, войдя во вкус, журналистка принялась рисовать широкими мазками безрадостную картину женского старения.

«Может казаться, что 70 — новые 40, а 50 — 30. Но наша одежда врать не будет».

Нет, одеваться в классические тренчи, просторные белые рубашки и синие жакеты по фигуре Александра не предлагает, справедливо замечая, что это скучно. Однако она напоминает: после пятидесяти сверкать обнаженными частями тела и носить фривольные вещи не стоит. Даже если вы не имеете лишнего веса, а ваше тело подтянуто.

Почему — так и хочется спросить! Но автор уже спешит с ответом: по ее мнению, с возрастом одежда начинает сидеть по-другому.

Могут ли откровенные наряды выглядеть хорошо на пятидесятилетних женщинах, размышляет Шульман, а Кристенсен демонстрирует

И даже если женщина сохранила идеальную спортивную форму, бюстье на ней пятидесятилетней все равно выглядит не так, как в ее тридцать, уверена журналистка. Точка зрения, хоть и спорная, имеет право на существование. Однако дальше Александра Шульман поясняет, почему это происходит, называя вещи своими именами:

«Как только женское тело теряет способность производить потомство, мы сами понимаем, что лишний раз его демонстрировать стыдно и трагично».

Собственно, это все, что нужно знать о той самой колонке, после публикации которой заполыхали соцсети, а имя Шульман, на некоторое время подзабытое, ворвалось в новостной топ. Кто знает, возможно, на то и был расчет — не зря же ее считают стратегом от журналистики.

«Лети с приветом, вернись с ответом»

Все, конечно, ждали реакции Хелены Кристенсен. И она вскорости последовала. В отличие от автора колонки, Хелена ни к кому напрямую не обращалась и не рассуждала, как сидят жакеты и платья, не говоря о бюстье и купальниках, на самой Александре Шульман. Она просто выложила свое фото в компании подруг и все в том же бюстье.







Подпись к фото гласила: «Продолжаем вдохновлять и поддерживать друг друга, все красивые, умные, веселые, сексуальные, трудолюбивые, талантливые и заботливые женщины мира!»

В комментариях именно к этому посту смогли высказаться многие приятели супермодели, в том числе и нынешний главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, пришедший на смену Шульман в 2017 году. Тот написал: «Ты КРАСИВА изнутри и снаружи», капслоком подчеркнув несогласие со своей предшественницей.

Нынешний главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул

Линда Евангелиста без всяких капслоков высказалась о Шульман прямо: «Ей должно быть стыдно, а ты богиня». Топ-модель Карен Элсон эмоции тоже не сдерживала: «Прочитала статью… Чушь несусветная. А ты жги, малышка!»

Линду Евангелисту и Хелену Кристенсен связывает дружба

длиною в тридцать лет

Известные и неизвестные, люди единодушно выражали в комментариях поддержку Кристенсен и порицание Шульман. Многим было искренне невдомек, как в наше время вообще возможна ситуация, когда одна женщина публично пытается унизить другую. Тем более странно, когда в роли обличительницы нравов выступает человек с образованием социального антрополога, 25 лет отработавший главным редактором в солидном глянцевом издании. Человек, который, в конце концов, знает историю самой Хелены Кристенсен!

Игры с огнем

Из так называемой «блистательной семерки» супермоделей — тех, кого весь мир знал по именам, у Хелены Кристенсен изначально был статус самой горячей, что многие объясняли ее смешанным датско-перуанским происхождением. Еще до заключения контракта с брендом Victoria’s Secret она заработала себе славу девушки магнетически прекрасной благодаря клипу на песню Криса Айзека Wicked Games.



Снятое легендарным фотографом Гербом Ритцем в 1991 году черно-белое видео было официально признано музыкальными каналами и изданиями «самым сексуальным» во многом благодаря обворожительной 22-летней модели со смуглой кожей и холодными светлыми глазами.

Фотографы, работавшие с Кристенсен, всегда отмечали, что она умеет «давать химию» одним взглядом, легким жестом, полуулыбкой, что, собственно, и сыграло роль в ее карьере, сделав одной из той самой семерки.



Хелена — крайняя справа На показе Vesace 2017 года вместе с боевыми подругами — Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд.Хелена — крайняя справа

С годами Кристенсен не утратила ни привлекательности, ни предложений по работе. Если сравнивать ее с Синди Кроуфорд или Линдой Евангелистой, контрактов у Хелены, пожалуй, побольше. Она до сих пор активно снимается в рекламе и фотосессиях, сотрудничает с брендами, большинство из которых бельевые. Тело позволяет и в свои пятьдесят позировать в купальниках и кружевных боди не только для своего Инстаграма, но и для рекламных разворотов.

Сама себе хозяйка

Свободное время Кристенсен предпочитает проводить в своем загородном доме, расположенном в самой настоящей глуши — в горах Катскилл в нескольких часах езды от Нью-Йорка. Она мчится туда, как только выдается хотя бы пара свободных дней, что случается нечасто: слишком много дел помимо съемок.

У своего загородного дома

У Хелены есть свой бизнес. Совместно с подругой Камиллой Стерк она организовала креативное бюро Staerk & Christensen, работающее в нескольких направлениях — от интерьерного дизайна до производства нижнего белья и купальников. Помимо этого, Хелена серьезно увлекается фотографией и тратит немало времени на благотворительные проекты в области экологии.

Как женщина красивая и сексуальная, она не перестает привлекать внимание мужчин. За ее плечами романы с такими орлами, как покойный Майкл Хатченс, Леонардо ди Каприо, Норман Ридус и Пол Бэнкс. По слухам, одной из последних «жертв» ее чар стал сам Дэвид Бекхэм, вдруг замелькавший в ее Инстаграме. Инсайдеры поговаривали, что Виктория сильно напряглась по поводу внезапно вспыхнувшей дружбы между своим 44-летним мужем и 50-летней Хеленой.

Списывать ее со счетов по возрастному признаку Бекхэм, в отличие от Шульман, совсем не готова.

Будучи дамой обеспеченной и независимой, Кристенсен может много чего себе позволить — в том числе и громкие заявления. Однако ими она не злоупотребляет, да и в свет выходит нечасто. На тот самый праздник, с которого все и началось, она пришла по личному приглашению Джиджи, вряд ли догадываясь, чем обернется ее там появление. Но что-то подсказывает, что ядовитые стрелы Александры супермодель даже не задели, поранив в конечном итоге саму же метнувшую их Шульман.

1 2 3 ... 19 Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue, а ныне независимый колумнист

А как вы считаете, может ли Хелена Кристенсен в 50 лет выходить в свет в кружевном боди? Или пора, памятуя про возраст, прикрывать тело, которое неминуемо увядает, как велит Александра Шульман?



