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Первый канал проведет внеплановый финал шоу «Голос. Дети» и выберет нового победителя

Скандал вокруг телевизионного шоу «Голос. Дети» никак не стихнет. В связи с результатами проверки голосования, выявившими нечестную победу Микеллы Абрамовой, Первый канал принял решение провести новый финал, на котором и определится сильнейший участник шестого сезона.
Валерий Кузаков, Ержан Максим, Микелла Абрамова
Финалисты 6-го сезона «Голос.Дети»

О шоу «Голос. Дети» сегодня говорят все! Причиной тому стала победа Микеллы Абрамовой, вызвавшая у многих вопросы. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже не раз комментировали итоги последнего сезона. Одни осудили финал конкурса и выступили против победительницы. Другие встали на защиту дочери Алсу. В числе последних оказался и Ержан Максим, занявший второе место. Напомним, по результатам зрительского голосования Микелла набрала 56,5% голосов. Подобное в истории конкурса случилось впервые.

Алсу, Микелла Абрамова
Микелла Абрамова с мамой и командой поддержки

Чтобы разобраться в ситуации, Первый канал заказал расследование у международной компании Group-IB. 16 мая появились новые данные, согласно которым голоса за дочь Алсу были накручены. «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — заявили представители Константина Эрнста.

«Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта ''Голос.Дети''», — сообщается на сайте телеканала.
  • Алсу, Микелла Абрамова
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    С самого первого дня к проекту «Голос. Дети» было приковано всеобщее внимание из-за участия в нем дочери Алсу Микеллы Абрамовой
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24 мая выйдет внеплановый выпуск передачи в прямом эфире. На сцене окажутся все финалисты шоу, а телезрители вновь достанут мобильные телефоны, чтобы проголосовать за своих любимчиков.  

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16 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Persona Stars

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • второй раз прокатит инересно на***ь публику?

  • как же им не стыдно, семье алсу чки

  • Серьезно? Абрамову опять допустят до конкурса?

  • Интересно, задетый за живое Абрамов снова будет доченьке победу покупать, лишь бы поставить на своем? ;)По-хорошему, Микеллы и в финале-то быть не должно было, - заняла, на папины денежки, место потрясающей Нино - девочки с голосом юной Мирей Матье...

  • Микеллу нужно вообще исключить в таком случае. А то опять на крутят и скажут теперь все честно...)

  • А что, после всех накруток кто-то из зрителей доверяет этому голосованию, чтобы заново голосовать?!

  • А мне кажется, снова эта микелла выиграет, снова накрутят, и второй раз уже разбираться не будут

  • Да, зря они молчали, надо было сразу отказаться публично от награды, а приз передать на благотворительность. Народ любит публичное покаяние. А теперь конечно тяжко будет репутацию восстанавливать. Хотя Микелла классно поёт, добилась бы много.

  • В смысле просто повторный финал? А исключить опозорившегося кандидата не планируется? о_О "Или крестик наденьте, или трусы снимите" (с) Нельзя быть честными наполовину.

  • Гость

    Да, зря они молчали, надо было сразу отказаться публично от награды, а приз передать на благотворительность. Народ любит публичное покаяние. А теперь конечно тяжко будет репутацию восстанавливать. Хотя Микелла классно поёт, добилась бы много.

    тихо блеет и хрипит она,а не поет

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