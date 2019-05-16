Первый канал проведет внеплановый финал шоу «Голос. Дети» и выберет нового победителя

Скандал вокруг телевизионного шоу «Голос. Дети» никак не стихнет. В связи с результатами проверки голосования, выявившими нечестную победу Микеллы Абрамовой, Первый канал принял решение провести новый финал, на котором и определится сильнейший участник шестого сезона.

Финалисты 6-го сезона «Голос.Дети»

О шоу «Голос. Дети» сегодня говорят все! Причиной тому стала победа Микеллы Абрамовой, вызвавшая у многих вопросы. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже не раз комментировали итоги последнего сезона. Одни осудили финал конкурса и выступили против победительницы. Другие встали на защиту дочери Алсу. В числе последних оказался и Ержан Максим, занявший второе место. Напомним, по результатам зрительского голосования Микелла набрала 56,5% голосов. Подобное в истории конкурса случилось впервые.

Микелла Абрамова с мамой и командой поддержки

Чтобы разобраться в ситуации, Первый канал заказал расследование у международной компании Group-IB. 16 мая появились новые данные, согласно которым голоса за дочь Алсу были накручены. «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — заявили представители Константина Эрнста.

«Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта ''Голос.Дети''», — сообщается на сайте телеканала.

1 2 3 ... 10 С самого первого дня к проекту «Голос. Дети» было приковано всеобщее внимание из-за участия в нем дочери Алсу Микеллы Абрамовой

24 мая выйдет внеплановый выпуск передачи в прямом эфире. На сцене окажутся все финалисты шоу, а телезрители вновь достанут мобильные телефоны, чтобы проголосовать за своих любимчиков.