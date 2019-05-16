Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа

Накануне в Каннах прошел торжественный ужин Дома Dior. Одной из приглашенных на него звезд была Эшли Симпсон, пришедшая на праздник с супругом Эваном Россом и, похоже, с новым носом.

Грядущей осенью Эшли Симпсон исполнится 35 лет. К этому сроку ей, как и подобает современным деятельным женщинам, удалось немало: построить карьеру, добиться международной славы, дважды выйти замуж (причем оба раза за музыкантов), родить сына от первого мужа и дочь от второго. Есть и еще одна сфера, в которой Эшли накопила немало личного опыта.

С 2006 года она работает над своей внешностью, особенно усердствуя в оттачивании формы носа.

Эта часть лица в очередной раз привлекла внимание очевидцев на прошедшем накануне ужине, организованном совместно Домом Dior и французским Vogue. Эшли прибыла туда в сопровождении мужа-певца Эвана Росса. Свои отношения пара оформила официально в августе 2014 года, а в августе следующего, 2015-го у них родилась дочь Джаггер Сноу.







Эшли Симпсон с супругом Эваном на ужине Dior

Между прочим, Эван не однофамилец, а сын суперзвезды диско Дайаны Росс.

Но вернемся к носу Эшли. С ним явно что-то происходит, точнее, в очередной раз произошло. С формой актриса и певица разбиралась еще 13 лет назад — в 2006 году, и глобально там ничего не поменялось. А вот кончик явно стал более очерченным и ощутимо уже.

Эшли и Белла Хадид все на том же ужине французского модного Дома

Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе. Это дает основания подозревать, что Эшли в очередной раз обращалась за помощью к пластическому хирургу. Получается, что за предыдущие годы достичь идеала так и не получилось, что, впрочем, неудивительно.

Согласно статистическим данным, многие пациенты, решившиеся на ринопластику, не бывают полностью довольны результатами и делают повторные операции.

Интересно, что Симпсон никогда не подтверждала сделанную пластику. В интервью американскому журналу Harper’s Bazaar еще в 2007 году она уклончиво заметила, что все, у кого есть глаза, сами все увидят. И правда: перемены, произошедшие больше десяти лет назад с носом певицы, настолько очевидны, что вопросы «было или нет?» задать как-то неловко.

Так выглядела юная певица в 2004 году, тогда ей было двадцать лет

Проблемы с внешностью не давали Эшли спокойно жить с подросткового возраста. Поступив в 11 лет в Национальную балетную школу в Нью-Йорке, она, глядя на одногруппниц, казавшихся гораздо более худыми и стройными, заработала пищевое расстройство. Больше полугода Эшли скрывала анорексию, пока родственники не начали бить тревогу и не заставили лечиться. На смену этой проблеме пришла другая — недовольство собственными чертами лица.

В 2006 году Эшли сделала ринопластику, и жизнь заиграла новыми красками

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, журналисты выяснили, что в 2006-м Эшли обращалась за помощью к Раджу Канодии — гуру пластики и главному голливудскому специалисту по носам (о чем красноречиво свидетельствует прозвище «Доктор Нос»). В числе клиенток талантливого выходца из индийской Калькутты в разное время оказывались Дженнифер Энистон, Камерон Диас, Синди Кроуфорд и многие другие селебы.

Говорят, наведывалась к нему и наша соотечественница Ксения Собчак.

В работе Канодиа предельно деликатен и осторожен. Он славится максимально естественными результатами операций. Доктор неоднократно выступал против «кукольных» носов, тем более когда в угоду внешней картинке пациентам приходится жертвовать возможностью легко дышать.

1 2 3 ... 10 Так выглядит Эшли Симпсон сейчас — роскошная 34-летняя успешная и счастливая женщина

Насколько легко дышится сегодня Эшли Симпсон, она вряд ли расскажет. Хочется надеяться, что эта красивая молодая женщина наконец-то достигла гармонии, к которой давно стремилась, и своим нынешним носом полностью довольна.