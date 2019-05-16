Располнеть к лету: Алена Шишкова хочет, но не может набрать вес

Чем ближе лето, тем отчаяннее многие девушки хотят похудеть, но только не Алена Шишкова: в Инстаграме она рассказала подписчикам о своей особенности.

Алена Шишкова

Совсем недавно вся интернет-общественность обсуждала пышные формы и несовершенства фигуры Анны Седоковой. Поклонники же Алены Шишковой наоборот взялись критиковать модель в излишней худобе. По их мнению, девушку нужно срочно накормить.

Знали бы они... Алена откровенно призналась, что ей сложно поправиться даже на пару килограммов.

Алена уделяет много времени занятиям спортом

«Многие рекомендуют мне набрать вес. А для меня это так же трудно, как для кого-то похудеть раз и навсегда», — гласил новый пост в микроблоге 26-летней знаменитости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 10 Алена Шишкова всегда славилась своей стройной фигурой

Многие комментаторы сразу поддержали Шишкову. «Про набор веса прям в точку. Мы не тощие, у нас физиология такая!», «Похудеть — запросто, а вот набрать — практически нереально», — писали подписчицы. Однако не все разделили мнение с Аленой. «Просто одни кости. Ну, что вы такие худые? Скелет в коже…», — отзывались некоторые фолловеры. Справедливости ради стоит заметить, что последних было в разы меньше.

