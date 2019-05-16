Располнеть к лету: Алена Шишкова хочет, но не может набрать вес

Совсем недавно вся интернет-общественность обсуждала пышные формы и несовершенства фигуры Анны Седоковой. Поклонники же Алены Шишковой наоборот взялись критиковать модель в излишней худобе. По их мнению, девушку нужно срочно накормить.
«Многие рекомендуют мне набрать вес. А для меня это так же трудно, как для кого-то похудеть раз и навсегда», — гласил новый пост в микроблоге 26-летней знаменитости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Многие комментаторы сразу поддержали Шишкову. «Про набор веса прям в точку. Мы не тощие, у нас физиология такая!», «Похудеть — запросто, а вот набрать — практически нереально», — писали подписчицы. Однако не все разделили мнение с Аленой. «Просто одни кости. Ну, что вы такие худые? Скелет в коже…», — отзывались некоторые фолловеры. Справедливости ради стоит заметить, что последних было в разы меньше.