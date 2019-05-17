«Вам потом жить всю жизнь с этим грехом!»: Мария Погребняк высказалась против абортов

Буквально пару дней назад Мила Йовович повергла в шок своих фанатов откровенным признанием о пережитом аборте. Сегодня отечественная звезда и мать троих детей Мария Погребняк также высказалась об этой процедуре.
В Инстаграме дизайнер поделилась историей юной подписчицы, которая боялась рожать. Погребняк посоветовала ей рассказать родителям и обратиться в консультацию. После этого Мария строго предостерегла своих поклонниц от прерывания беременности.
«Нет большего счастья на свете, чем стать мамой. Я не представляю свою жизнь без детей!» — заявила в микроблоге 30-летняя бизнесвумен. К слову, на один из комментариев Мария ответила, что хотела бы снова ощутить радость материнства.
Мария родила первого ребенка в 19 лет, как и ее мама: у звезды есть старший брат. Сейчас бизнесвумен воспитывает троих сыновей от супруга Павла Погребняка: Артема, Павла и Алексея.