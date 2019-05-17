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«Вам потом жить всю жизнь с этим грехом!»: Мария Погребняк высказалась против абортов

В современном мире нет единого мнения по поводу абортов. Недавно свой взгляд на этот вопрос выразила бизнесвумен и мать троих детей Мария Погребняк.
Мария Погребняк
Мария Погребняк с сыновьями

Буквально пару дней назад Мила Йовович повергла в шок своих фанатов откровенным признанием о пережитом аборте. Сегодня отечественная звезда и мать троих детей Мария Погребняк также высказалась об этой процедуре.

Мария Погребняк
Дизайнер категорично высказалась об абортах

В Инстаграме дизайнер поделилась историей юной подписчицы, которая боялась рожать. Погребняк посоветовала ей рассказать родителям и обратиться в консультацию. После этого Мария строго предостерегла своих поклонниц от прерывания беременности.

«Самое главное — не совершить самую большую ошибку в вашей жизни: это сделать аборт! Вам потом жить всю жизнь с этим грехом!» — написала Мария Погребняк (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Мария Погребняк
Жена футболиста впервые забеременела в 18 лет

«Нет большего счастья на свете, чем стать мамой. Я не представляю свою жизнь без детей!» — заявила в микроблоге 30-летняя бизнесвумен. К слову, на один из комментариев Мария ответила, что хотела бы снова ощутить радость материнства.

«Мы тоже хотим годика через три четвертого ребеночка, а там, как бог даст», — поделилась планами Погребняк.

Мария родила первого ребенка в 19 лет, как и ее мама: у звезды есть старший брат. Сейчас бизнесвумен воспитывает троих сыновей от супруга Павла Погребняка: Артема, Павла и Алексея.   

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17 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
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Мария Погребняк

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