В джинсах и на тарзанке: такую Кейт Миддлтон мы еще не видели

Кейт Миддлтон обычно сдержанно ведет себя на публике, следуя всем правилам этикета. На днях Кенсингтонский дворец решил показать другую Кэтрин — расслабленную и озорную.

В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появился анонс ежегодного фестиваля Chelsea Flower Garden, в котором в этот раз принимает участие Кейт Миддлтон. Вместе с ландшафтными дизайнерами Андрэ Дэвис и Адамом Уайтом герцогиня спроектировала сад «Возвращение к природе», который станет частью композиции на мероприятии.



Кэтрин долгое время трудилась и вложила всю душу в проект. Чтобы привлечь к нему дополнительное внимание, представители королевской семьи сопроводили пост фотосессией на живой природе, которая, признаемся, нас очень удивила.

На новых фото Кейт не похожа на себя обычную. На снимках она запечатлена в обычных джинсах, грубых ботинках, отлично подходящих для работы в саду, и рубашке с закатанными рукавами.



Фотографам даже удалось сфотографировать супругу принца Уильяма, сидящей на тарзанке, — судя по всему, эта часть съемки ей понравилась особенно.

1 2 3 ... 10 Проект, над которым работала Кейт Миддлтон, будет презентован на цветочной выставке

«Последние несколько лет я много работала над поддержкой детей в раннем возрасте. Мне кажется, что малышам очень важно проводить время на свежем воздухе, ведь это поможем им стать здоровыми и счастливыми взрослыми людьми», — прокомментировала свой проект Кейт Миддлтон. К слову, садоводство — одно из ее любимых хобби.