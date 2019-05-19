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В джинсах и на тарзанке: такую Кейт Миддлтон мы еще не видели

Кейт Миддлтон обычно сдержанно ведет себя на публике, следуя всем правилам этикета. На днях Кенсингтонский дворец решил показать другую Кэтрин — расслабленную и озорную.

В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появился анонс ежегодного фестиваля Chelsea Flower Garden, в котором в этот раз принимает участие Кейт Миддлтон. Вместе с ландшафтными дизайнерами Андрэ Дэвис и Адамом Уайтом герцогиня спроектировала сад «Возвращение к природе», который станет частью композиции на мероприятии.

Кэтрин долгое время трудилась и вложила всю душу в проект. Чтобы привлечь к нему дополнительное внимание, представители королевской семьи сопроводили пост фотосессией на живой природе, которая, признаемся, нас очень удивила.

На новых фото Кейт не похожа на себя обычную. На снимках она запечатлена в обычных джинсах, грубых ботинках, отлично подходящих для работы в саду, и рубашке с закатанными рукавами.

Фотографам даже удалось сфотографировать супругу принца Уильяма, сидящей на тарзанке, — судя по всему, эта часть съемки ей понравилась особенно.

  • Кейт Миддлтон
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    Проект, над которым работала Кейт Миддлтон, будет презентован на цветочной выставке
    Смотреть галерею

«Последние несколько лет я много работала над поддержкой детей в раннем возрасте. Мне кажется, что малышам очень важно проводить время на свежем воздухе, ведь это поможем им стать здоровыми и счастливыми взрослыми людьми», — прокомментировала свой проект Кейт Миддлтон. К слову, садоводство — одно из ее любимых хобби.

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19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Редакция зачем-то затирает комментарий про совместимость рабочей одежды, грубых ботинок, идеальной укладки локонами и сапфирового здоровенного кольца на руке. И всё это на фоне ландшафтных работ))))

  • Да понятно, что фото постановочные и образ тщательно выверен и вылизан, а не случайно сфоткали в промежутке между ковырянием на грядках))

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