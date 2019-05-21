Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин творит, прикрыв обнаженную грудь одним лишь фартуком

У молодой жены Александра Цекало Дарины Эрвин интересное хобби: модель рисует обнаженные натуры. При этом сама художница часто кроме фартука ничего не надевает.

Дарина Эрвин за любимым занятием

Новая супруга шоумена Александра Цекало, 27-летняя Дарина Эрвин, известна не только своими модельными формами, но и творческой деятельностью. Жена российского продюсера ранее снималась в кино, а сейчас увлекается рисованием и даже имеет свою студию.

Подписчики по достоинству оценили новый снимок модели

Судя по наброскам и картинам модели, ей интересно рисовать обнаженные натуры. Да и сама Эрвин не стесняется наготы. В Инстаграме художница опубликовала новое фото, на котором позирует за работой.

Модель стоит вполоборота. Из одежды на ней только джинсы и накинутый на обнаженное тело фартук.

Может быть, молодая жена Цекало так вдохновляется для написания картин? Одно знаем наверняка: Александр от нее точно без ума.



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Несмотря на то, что многие интернет-пользователи говорят, что пара заключила брак по расчету, шоумен не раз признавался в любви Дарине. Да и глядя на совместные фото супругов, мы видим счастье в глазах влюбленных.