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Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин творит, прикрыв обнаженную грудь одним лишь фартуком

У молодой жены Александра Цекало Дарины Эрвин интересное хобби: модель рисует обнаженные натуры. При этом сама художница часто кроме фартука ничего не надевает.
Дарина Эрвин
Дарина Эрвин за любимым занятием

Новая супруга шоумена Александра Цекало, 27-летняя Дарина Эрвин, известна не только своими модельными формами, но и творческой деятельностью. Жена российского продюсера ранее снималась в кино, а сейчас увлекается рисованием и даже имеет свою студию.

Дарина Эрвин
Подписчики по достоинству оценили новый снимок модели

Судя по наброскам и картинам модели, ей интересно рисовать обнаженные натуры. Да и сама Эрвин не стесняется наготы. В Инстаграме художница опубликовала новое фото, на котором позирует за работой. 

Модель стоит вполоборота. Из одежды на ней только джинсы и накинутый на обнаженное тело фартук.

Может быть, молодая жена Цекало так вдохновляется для написания картин? Одно знаем наверняка: Александр от нее точно без ума.

Несмотря на то, что многие интернет-пользователи говорят, что пара заключила брак по расчету, шоумен не раз признавался в любви Дарине. Да и глядя на совместные фото супругов, мы видим счастье в глазах влюбленных.

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21 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-19 11:46:00
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Гость 2019-05-19 02:44:00
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