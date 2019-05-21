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До встречи с принцем Гарри Меган Маркл пыталась через подругу познакомиться с успешным британцем

Некоторые завистники до сих пор не могут смириться с тем, что 37-летняя Меган Маркл стала частью британской королевской семьи. Недавно у недоброжелателей появился новый повод для критики герцогини Сассекской.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

С момента свадьбы принца Гарри и Меган Маркл уже прошел год, а в Сети до сих пор всплывают подробности из прошлого экс-актрисы. На днях новый факт из личной жизни герцогини Сассекской раскрыла британская телеведущая Лиззи Канди.

Женщины подружились в 2013-м, во время благотворительного визита Маркл в Великобританию, и поддерживали близкое общение вплоть до помолвки Меган с принцем Гарри.

На момент знакомства с Лиззи будущая королевская особа недавно развелась с первым супругом, Тревором Энгельсоном. 

Меган Маркл
Меган Маркл и Тревор Энгельсон

Сблизившись с Канди, Маркл решила поведать ей о подробностях своей личной жизни.

«Мы ужинали в ресторане, когда она спросила: ''Вы знаете каких-нибудь известных мужчин? Я свободна, и очень люблю англичан". Я пообещала ей найти кого-нибудь», — рассказала Лиззи в интервью The Sun. 

По словам телеведущей, тогда она представила Меган несколько кандидатур — но Маркл их всех отвергла. 

  • Меган Маркл
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    Телеведущая Лиззи Канди рассказала, что несколько лет назад Меган Маркл просила познакомить ее с каким-нибудь успешным мужчиной
    Смотреть галерею

Канди призналась, что была шокирована, когда узнала, что Меган встречается с принцем Гарри. Маркл и Канди не общаются с 2017-го — если верить инсайдерам, после помолвки с Гарри Меган посоветовали прекратить близкое общение с представителями шоу-бизнеса и масс-медиа.

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21 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри

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