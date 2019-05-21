До встречи с принцем Гарри Меган Маркл пыталась через подругу познакомиться с успешным британцем

С момента свадьбы принца Гарри и Меган Маркл уже прошел год, а в Сети до сих пор всплывают подробности из прошлого экс-актрисы. На днях новый факт из личной жизни герцогини Сассекской раскрыла британская телеведущая Лиззи Канди.
На момент знакомства с Лиззи будущая королевская особа недавно развелась с первым супругом, Тревором Энгельсоном.
Сблизившись с Канди, Маркл решила поведать ей о подробностях своей личной жизни.
По словам телеведущей, тогда она представила Меган несколько кандидатур — но Маркл их всех отвергла.
Канди призналась, что была шокирована, когда узнала, что Меган встречается с принцем Гарри. Маркл и Канди не общаются с 2017-го — если верить инсайдерам, после помолвки с Гарри Меган посоветовали прекратить близкое общение с представителями шоу-бизнеса и масс-медиа.