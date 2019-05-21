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Софи Тернер призналась, что Джо Джонас пригрозил бросить ее, если она не справится с анорексией

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сообщила, что страдала от анорексии. Избавиться от этого недуга ей помог будущий муж Джо Джонас.
Софи Тернер
Софи Тернер откровенно рассказала о своем недуге

Переходный возраст у всех проходит по-разному: кто-то вступает во взрослую жизнь болезненно, кому-то удается пережить это более спокойно. Однако знаменитости, как и все остальные, не застрахованы от проблем пубертатного периода. Иногда им они даются даже сложнее.

Софи Тернер обрела известность как раз, когда ей было 15 лет. И с неожиданно свалившейся на славой ей было очень нелегко справиться. В интервью зарубежному таблоиду The Sunday Times звезда призналась, что всего несколько лет назад она страдала от расстройства пищевого поведения. 

Софи Тернер
В подростковом возрасте Софи было сложно справиться с популярностью

Когда меняется тело и девочка становится девушкой, каждая чувствует себя неловко и неуверенно. В то время Тернер находилась в центре внимания общественности, что особенно давило на нее. Поэтому юная Софи начала голодать, чтобы выглядеть в кадре стройнее.

«Это как бы захватило мой разум. Это было все, о чем я думала. Постоянный подсчет калорий», — откровенно призналась знаменитость.
Софи Тернер
Актриса очень переживала из-за комментариев по поводу ее внешности

Сыгравшая Сансу Старк Софи Тернер сообщила, что от расстройства пищевого поведения ей помог избавиться певец Джо Джонас. Тогда они только начали встречаться.

«Он сказал: ''Я не могу быть с тобой, пока ты не любишь себя. Я не могу видеть, что ты любишь меня больше, чем себя''. Он спас мне жизнь», — вспоминала Софи.
  • Софи Тернер
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    Софи Тернер начала сниматься в сериале «Игра престолов», когда ей было всего 13 лет
    Смотреть галерею

Сейчас звезда «Игры престолов» здорова и счастлива в браке. Софи Тернер и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас сыграли свадьбу меньше месяца назад.  

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21 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Софи Тернер, Джо Джонас

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какая она молодец!

  • Она очень похожа на Лену Катину из тату)

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