Софи Тернер призналась, что Джо Джонас пригрозил бросить ее, если она не справится с анорексией

Переходный возраст у всех проходит по-разному: кто-то вступает во взрослую жизнь болезненно, кому-то удается пережить это более спокойно. Однако знаменитости, как и все остальные, не застрахованы от проблем пубертатного периода. Иногда им они даются даже сложнее.
Софи Тернер обрела известность как раз, когда ей было 15 лет. И с неожиданно свалившейся на славой ей было очень нелегко справиться. В интервью зарубежному таблоиду The Sunday Times звезда призналась, что всего несколько лет назад она страдала от расстройства пищевого поведения.
Когда меняется тело и девочка становится девушкой, каждая чувствует себя неловко и неуверенно. В то время Тернер находилась в центре внимания общественности, что особенно давило на нее. Поэтому юная Софи начала голодать, чтобы выглядеть в кадре стройнее.
Сыгравшая Сансу Старк Софи Тернер сообщила, что от расстройства пищевого поведения ей помог избавиться певец Джо Джонас. Тогда они только начали встречаться.
Сейчас звезда «Игры престолов» здорова и счастлива в браке. Софи Тернер и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас сыграли свадьбу меньше месяца назад.