Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Известный косметолог поднял на руках и ногах Тесс Холлидей весом 155 кг

Давно ничего не было слышно про Тесс Холлидей. Судя по публикациям в Инстаграме, у нее все прекрасно. На днях плюс-сайз-модель опубликовала видео, которое, уверены, впечатлит многих.

Тесс Холлидей довольна своим телом, но спортзал посещает регулярно. В фитнес-план звезды входят самые разные программы — от силовых упражнений до растяжки. На днях она поделилась кадрами с занятия по воздушной йоге.

В кадре 33-летнюю Тесс мужчина держит на руках... и ногах. 

Зовут этого храбреца Джонатан Ван Несс. В Америке он весьма известный косметолог, который дружит со многими звездами. Холлидей — одна из них.

Впрочем, фото впечатляет не так сильно, как видео. Вы только посмотрите на это...

Смелости и силе Ван Несса можно только позавидовать. Впрочем, не меньшую смелость проявила и сама Тесс, доверившись Джонатану. Вот уж точно говорят, хороший друг — опора во всем. 

Перейти к обсуждению


22 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Тесс Холлидей

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
181
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
27 Комментариев
Гость 2019-05-19 11:46:00
156
Каждый год одно и то же: место могло бы быть и повыше, но к России все предвзяты, вот нас и засудили🤦🏼‍♀️ Да 3 местом унылой и незапоминающейся песне Лазарева еще и польстили!
«Вижу некую предвзятость»: Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения» и свое третье место
127 Комментариев
Гость 2019-05-19 02:44:00
148
Да, поздравляем и надеемся, что на этом он успокоится и больше на Евровидение ездить не будет. А то прям как будто он один на всю Россию, больше петь никто не умеет и ехать некому🙈
Участник из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019»
198 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.