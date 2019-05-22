Известный косметолог поднял на руках и ногах Тесс Холлидей весом 155 кг

Давно ничего не было слышно про Тесс Холлидей. Судя по публикациям в Инстаграме, у нее все прекрасно. На днях плюс-сайз-модель опубликовала видео, которое, уверены, впечатлит многих.



Тесс Холлидей довольна своим телом, но спортзал посещает регулярно. В фитнес-план звезды входят самые разные программы — от силовых упражнений до растяжки. На днях она поделилась кадрами с занятия по воздушной йоге.



В кадре 33-летнюю Тесс мужчина держит на руках... и ногах.

Зовут этого храбреца Джонатан Ван Несс. В Америке он весьма известный косметолог, который дружит со многими звездами. Холлидей — одна из них.





Впрочем, фото впечатляет не так сильно, как видео. Вы только посмотрите на это...

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Смелости и силе Ван Несса можно только позавидовать. Впрочем, не меньшую смелость проявила и сама Тесс, доверившись Джонатану. Вот уж точно говорят, хороший друг — опора во всем.