Певица МакSим представила клип, на съемки которого не попала из-за аварии

Не так давно поклонники МакSим вздохнули с облегчением: артистка, попавшая в серьезную аварию, успешно прошла курс реабилитации и готова к новым свершениям. На следующий день после выписки из больницы Марина Максимова презентовала клип на песню «Абонент недоступен», на съемки которого спешила в тот злополучный день.
Сюжет клипа завязан на истории двух влюбленных, которые сидят в машине и ссорятся из-за постоянных телефонных звонков молодому человеку. В итоге автомобиль попадает в аварию, а парень и девушка поочередно переживает утрату второй половинки.
Многие интернет-пользователи считают мистикой частичное совпадение событий в клипе и реальной жизни. Изначально в видео должна была сниматься сама МакSим, однако в день съемок артистка попала в ДТП.
Тогда креативная команда так и не дождалась звезду на площадке, и ее менеджер Маргарита Соколова приняла решение о съемках клипа без Марины.
Фанаты оценили песню, но не сам клип. По их мнению, стоило бы подождать, пока артистка придет в себя, и снять ролик с ней в главной роли.