Певица МакSим представила клип, на съемки которого не попала из-за аварии

На днях певица МакSим выписалась из больницы, полностью оправившись после ДТП. Звезда готова вернуться в строй и уже представила поклонникам клип на новую песню.

Не так давно поклонники МакSим вздохнули с облегчением: артистка, попавшая в серьезную аварию, успешно прошла курс реабилитации и готова к новым свершениям. На следующий день после выписки из больницы Марина Максимова презентовала клип на песню «Абонент недоступен», на съемки которого спешила в тот злополучный день.



Сюжет клипа завязан на истории двух влюбленных, которые сидят в машине и ссорятся из-за постоянных телефонных звонков молодому человеку. В итоге автомобиль попадает в аварию, а парень и девушка поочередно переживает утрату второй половинки.



Многие интернет-пользователи считают мистикой частичное совпадение событий в клипе и реальной жизни. Изначально в видео должна была сниматься сама МакSим, однако в день съемок артистка попала в ДТП.

Кадры со съемок клипа на песню «Абонент недоступен»

Тогда креативная команда так и не дождалась звезду на площадке, и ее менеджер Маргарита Соколова приняла решение о съемках клипа без Марины.

«Другого решения, кроме как снимать без МакSим, у меня просто не могло быть. Время – деньги», — объяснила свои действия представитель певицы, ссылаясь на уже оплаченные декорации и площадку.

1 2 3 ... 11 21 мая МакSим презентовала клип на трек «Абонент недоступен»

Фанаты оценили песню, но не сам клип. По их мнению, стоило бы подождать, пока артистка придет в себя, и снять ролик с ней в главной роли.

