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Певица МакSим представила клип, на съемки которого не попала из-за аварии

На днях певица МакSим выписалась из больницы, полностью оправившись после ДТП. Звезда готова вернуться в строй и уже представила поклонникам клип на новую песню.
Марина Максимова

Не так давно поклонники МакSим вздохнули с облегчением: артистка, попавшая в серьезную аварию, успешно прошла курс реабилитации и готова к новым свершениям. На следующий день после выписки из больницы Марина Максимова презентовала клип на песню «Абонент недоступен», на съемки которого спешила в тот злополучный день.

Сюжет клипа завязан на истории двух влюбленных, которые сидят в машине и ссорятся из-за постоянных телефонных звонков молодому человеку. В итоге автомобиль попадает в аварию, а парень и девушка поочередно переживает утрату второй половинки.

Многие интернет-пользователи считают мистикой частичное совпадение событий в клипе и реальной жизни. Изначально в видео должна была сниматься сама МакSим, однако в день съемок артистка попала в ДТП.

Кадры со съемок клипа на песню «Абонент недоступен»
Кадры со съемок клипа на песню «Абонент недоступен»

Тогда креативная команда так и не дождалась звезду на площадке, и ее менеджер Маргарита Соколова приняла решение о съемках клипа без Марины.

«Другого решения, кроме как снимать без МакSим, у меня просто не могло быть. Время – деньги», — объяснила свои действия представитель певицы, ссылаясь на уже оплаченные декорации и площадку.

Фанаты оценили песню, но не сам клип. По их мнению, стоило бы подождать, пока артистка придет в себя, и снять ролик с ней в главной роли.

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22 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Марина Максимова

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