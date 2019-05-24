Неспокойной ночи: обнаженная Мария Горбань взбудоражила подписчиков снимком из душа

Мария Горбань периодически балует своих фолловеров откровенными фото. На днях в Инстаграме звезды появился очередной пикантный снимок.

32-летняя Мария Горбань может похвастаться не только актерским талантом, но и стройной фигурой. Знаменитость много времени уделяет занятиям спортом и без стеснения публикует интригующие фотографии.

Мария ведет активный образ жизни

В очередной раз поклонники актрисы восхитились Марией, увидев ее новую фотографию. Звезда пожелала доброй ночи фолловерам, опубликовав снимок из ванной комнаты. Обнаженная актриса сфотографировалась в запотевшее зеркало, прикрыв грудь рукой с телефоном. Необычное селфи собрало более 30 тысяч лайков всего за несколько часов.



1 2 3 ... 12 Новое фото Марии Горбань взбудоражило ее подписчиков

«Не чувствуется пошлости, вы божественны», «На грани», «Ага, уснешь теперь!» — писали восторженные комментарии поклонники Горбань.