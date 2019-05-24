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Неспокойной ночи: обнаженная Мария Горбань взбудоражила подписчиков снимком из душа

Мария Горбань периодически балует своих фолловеров откровенными фото. На днях в Инстаграме звезды появился очередной пикантный снимок.
Мария Горбань

32-летняя Мария Горбань может похвастаться не только актерским талантом, но и стройной фигурой. Знаменитость много времени уделяет занятиям спортом и без стеснения публикует интригующие фотографии.

Мария Горбань
Мария ведет активный образ жизни

В очередной раз поклонники актрисы восхитились Марией, увидев ее новую фотографию. Звезда пожелала доброй ночи фолловерам, опубликовав снимок из ванной комнаты. Обнаженная актриса сфотографировалась в запотевшее зеркало, прикрыв грудь рукой с телефоном. Необычное селфи собрало более 30 тысяч лайков всего за несколько часов.

«Не чувствуется пошлости, вы божественны», «На грани», «Ага, уснешь теперь!» — писали восторженные комментарии поклонники Горбань.

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24 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Мария Горбань

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
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