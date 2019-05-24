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«Мисс Россия-2015» София Никитчук появилась в Каннах в бриллиантах за 14 млн. рублей

Модель София Никитчук — частая гостья светских мероприятий. Звезда не смогла пропустить и Каннский кинофестиваль, а мы не смогли пройти мимо ее образа.
София Никитчук

На днях на Лазурном берегу состоялась премьера фильма режиссера Ксавье Долана «Маттиас и Максим». Среди звездных гостей была и наша соотечественница, победительница конкурса красоты «Мисс Россия-2015» София Никитчук.

София Никитчук
София Никитчук

Для выхода в свет 25-летняя модель выбрала платье цвета фуксии собственной марки Nikiso brand. Завершили образ колье, кольцо и серьги с бриллиантами, стоимость которых оценивается в 14 миллионов рублей.

  • София Никитчук
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    22 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Маттиас и Максим»
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Какая красавица! С нами согласны и подписчики девушки, подарившие ей сотни комплиментов. А некоторые из них посчитали, что София Никитчук похожа на Монику Беллуччи, «но гораздо симпатичнее». Что скажете?

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24 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Личный архив Софии, Instagram
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София Никитчук

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
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