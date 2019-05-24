«Мисс Россия-2015» София Никитчук появилась в Каннах в бриллиантах за 14 млн. рублей

На днях на Лазурном берегу состоялась премьера фильма режиссера Ксавье Долана «Маттиас и Максим». Среди звездных гостей была и наша соотечественница, победительница конкурса красоты «Мисс Россия-2015» София Никитчук.
Для выхода в свет 25-летняя модель выбрала платье цвета фуксии собственной марки Nikiso brand. Завершили образ колье, кольцо и серьги с бриллиантами, стоимость которых оценивается в 14 миллионов рублей.
Какая красавица! С нами согласны и подписчики девушки, подарившие ей сотни комплиментов. А некоторые из них посчитали, что София Никитчук похожа на Монику Беллуччи, «но гораздо симпатичнее». Что скажете?