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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

23 мая Потап и Настя стали мужем и женой. После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают. 

На днях Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу, на которой, кажется, гулял весь свет Украины. По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие. 

Компанию звездной паре составили их старые подруги — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя и владелица праздничного агентства, организовавшего их свадьбу, Людмила Голубицкая. 

25 мая одна из спутниц Потапа и Насти опубликовала видео, сделанное во время их полета на борту частного самолета. 

В ролике девушка сообщила, что этот самолет музыкант подарил своей супруге на свадьбу.

Быть может, подруга пары имела в виду, что мужчина организовал комфортный перелет на этом самом самолете?

Но, кто знает, на какие поступки ради Насти Каменских готов Потап...

Пользователи Сети засыпали аккаунты знаменитостей вопросами насчет частного самолета. Впрочем, многие фолловеры решили не допрашивать счастливую пару о подробностях их отдыха, лишь пожелав им вернуться из свадебного путешествия с сюрпризом, намекая на то, что паре пора задуматься о детях. 

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25 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Потап, Настя Каменских

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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