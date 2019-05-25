Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

23 мая Потап и Настя стали мужем и женой. После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.

На днях Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу, на которой, кажется, гулял весь свет Украины. По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.



Компанию звездной паре составили их старые подруги — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя и владелица праздничного агентства, организовавшего их свадьбу, Людмила Голубицкая.

25 мая одна из спутниц Потапа и Насти опубликовала видео, сделанное во время их полета на борту частного самолета.

В ролике девушка сообщила, что этот самолет музыкант подарил своей супруге на свадьбу.



Быть может, подруга пары имела в виду, что мужчина организовал комфортный перелет на этом самом самолете?

Но, кто знает, на какие поступки ради Насти Каменских готов Потап...

1 2 3 ... 10 23 мая Потап и Настя Каменских узаконили свои отношения

Пользователи Сети засыпали аккаунты знаменитостей вопросами насчет частного самолета. Впрочем, многие фолловеры решили не допрашивать счастливую пару о подробностях их отдыха, лишь пожелав им вернуться из свадебного путешествия с сюрпризом, намекая на то, что паре пора задуматься о детях.