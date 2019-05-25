Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

На днях Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу, на которой, кажется, гулял весь свет Украины. По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
25 мая одна из спутниц Потапа и Насти опубликовала видео, сделанное во время их полета на борту частного самолета.
В ролике девушка сообщила, что этот самолет музыкант подарил своей супруге на свадьбу.
Но, кто знает, на какие поступки ради Насти Каменских готов Потап...
Пользователи Сети засыпали аккаунты знаменитостей вопросами насчет частного самолета. Впрочем, многие фолловеры решили не допрашивать счастливую пару о подробностях их отдыха, лишь пожелав им вернуться из свадебного путешествия с сюрпризом, намекая на то, что паре пора задуматься о детях.