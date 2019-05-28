Суши с соевым соусом: Кайли Дженнер кормит годовалую дочь по-взрослому

Кайли Дженнер рассказала о рационе своей годовалой дочери Сторми. Многих удивили пристрастия юной наследницы.

Кайли Дженнер очень любит свою дочь Сторми

Обычно детям от родителей передаются цвет глаз и структура волос. Однако годовалая Сторми Уэбстер унаследовала от звездной мамы Кайли Дженнер любовь к определенным блюдам. О кулинарных пристрастиях своей дочери звезда соцсетей на YouTube-канале Хизер Сандерс.

Кайли Дженнер

Подруги Кайли и Хизер встретились в японском ресторане, где Дженнер учила Сандерс правильно держать палочки и есть суши. 21-летняя звезда еще со школьных времен полюбила японскую кухню, и, видимо, пристрастие к этим блюдам перешло и ее годовалой дочери Сторми.

«Сторми любит суши. Я не кормлю ее ничем необработанным, но она обожает эдамаме (вареные соевые бобы, прим. Woman.ru)», — сообщила Кайли о рационе годовалой Сторми.

«Не остановится, пока они не закончатся. А еще может съесть тарелку риса с соевым соусом», — продолжила Дженнер.

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Многие восприняли слова Кайли с опаской: ведь это взрослая еда, которая не подходит неокрепшему желудку ребенка. Однако молодая звезда уже успела зарекомендовать себя в роли хорошей матери, поэтому мы можем предположить, что в рацион Сторми входит только проверенные и обработанные продукты.