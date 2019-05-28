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С бутылкой вприсядку: Светлана Лобода показала, как репетирует перед концертами

36-летняя Светлана Лобода активно гастролирует по целому ряду стран, в промежутке между этим успевая записывать новые песни, участвовать в светских тусовках и воспитывать двоих дочерей. Недавно певица поведала, в чем заключается секрет ее успеха. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

Кажется, Светлана Лобода ведет образ жизни, вполне сопоставимый со статусом «суперзвезды», как она сама себя называет. Певица постоянно гастролирует по Европе и СНГ, готовит новые проекты и старается почаще видеться с детьми. 

При этом всем выглядит Светлана просто потрясающе — и никогда не жалуется на усталость. 

Поклонники недоумевают, как у Лободы получается все успевать. Недавно певица решила ответить на этот частый вопрос, показав фолловерам забавное видео. 

«Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как успеваю все это делать. Вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с хореографом разучиваем новые постановки», — прокомментировала ролик артистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Как видно, вместе микрофона в подобных ситуациях Лобода использует простую бутылку воды и предпочитает тренироваться в более удобной для себя одежде.

А вот головной убор и каблуки — постоянные атрибуты своих концертных костюмов — она предпочитает носить в любой ситуации.

Светлане удалось по-настоящему удивить интернет-пользователей  — после просмотра ролика многие стали восхищаться певицей еще сильнее. «И богиням приходится несладко», «Какой же это все-таки тяжелый труд», «Когда же вы отдыхаете, если даже в гостинице так трудитесь?» — прокомментировали ролик подписчики. 

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28 мая 2019
Текст Александра Борисова
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Светлана Лобода

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