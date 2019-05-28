С бутылкой вприсядку: Светлана Лобода показала, как репетирует перед концертами

Кажется, Светлана Лобода ведет образ жизни, вполне сопоставимый со статусом «суперзвезды», как она сама себя называет. Певица постоянно гастролирует по Европе и СНГ, готовит новые проекты и старается почаще видеться с детьми.
Поклонники недоумевают, как у Лободы получается все успевать. Недавно певица решила ответить на этот частый вопрос, показав фолловерам забавное видео.
«Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как успеваю все это делать. Вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с хореографом разучиваем новые постановки», — прокомментировала ролик артистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
А вот головной убор и каблуки — постоянные атрибуты своих концертных костюмов — она предпочитает носить в любой ситуации.
Светлане удалось по-настоящему удивить интернет-пользователей — после просмотра ролика многие стали восхищаться певицей еще сильнее. «И богиням приходится несладко», «Какой же это все-таки тяжелый труд», «Когда же вы отдыхаете, если даже в гостинице так трудитесь?» — прокомментировали ролик подписчики.