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«За вторым пошли»: пользователи Сети подозревают Леру Кудрявцеву в беременности

Диагноз по фото — любимое занятие интернет-пользователей. На этот раз они вынесли его 48-летней Лере Кудрявцевой. 

Американские каникулы Леры Кудрявцевой, Игоря Макарова и их дочки Маши продолжаются. Молодая семья уже третью неделю отдыхает в Майами, иногда показывая в соцсетях, как проходят их будни.

Недавно Лера опубликовала видео со своего дня рождения, а на днях супруг телеведущей поделился их новым совместным снимком.

В кадре Игорь и Лера запечатлены около бразильского ресторана Fogo de Chao. Судя по довольным лицам позирующих, обед был очень вкусным. Впрочем, интернет-пользователи обратили внимание не на улыбку Леры, а на ее живот. И сразу же заявили, что телеведущая ждет ребенка.  

«За вторым пошли!», «Лера беременна? Или платье такое?» — заверяли одни и спрашивали другие. Возможные будущие родители никак не отреагировали на предположения фолловеров. И вряд ли сделают это. Как мы помним, первую беременность Кудрявцева скрывала до последнего. 

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28 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Лера Кудрявцева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У него улыбка такая классная!

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