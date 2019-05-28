«За вторым пошли»: пользователи Сети подозревают Леру Кудрявцеву в беременности

Диагноз по фото — любимое занятие интернет-пользователей. На этот раз они вынесли его 48-летней Лере Кудрявцевой.



Американские каникулы Леры Кудрявцевой, Игоря Макарова и их дочки Маши продолжаются. Молодая семья уже третью неделю отдыхает в Майами, иногда показывая в соцсетях, как проходят их будни.

Недавно Лера опубликовала видео со своего дня рождения, а на днях супруг телеведущей поделился их новым совместным снимком.

В кадре Игорь и Лера запечатлены около бразильского ресторана Fogo de Chao. Судя по довольным лицам позирующих, обед был очень вкусным. Впрочем, интернет-пользователи обратили внимание не на улыбку Леры, а на ее живот. И сразу же заявили, что телеведущая ждет ребенка.

«За вторым пошли!», «Лера беременна? Или платье такое?» — заверяли одни и спрашивали другие. Возможные будущие родители никак не отреагировали на предположения фолловеров. И вряд ли сделают это. Как мы помним, первую беременность Кудрявцева скрывала до последнего.