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Егор Крид наконец рассказал, почему расстался с Ксенией Дели

В нашумевшем интервью Юрию Дудю Егор Крид рассказал не только о причинах ухода из лейбла Black Star, но и о личной жизни. Певец вспомнил свои главные романы и рассекретил, почему они все-таки закончились. 

Вот уже второй день в Сети обсуждают интервью Егора Крида YouTube-каналу «вДудь». Отдельная его часть была посвящена личной жизни исполнителя — на данный момент 24-летний певец одинок. Крид признался, что почти отчаялся найти «ту единственную», ведь все его романы, как правило, быстро кончаются. Сейчас Егор предпочитает строить отношения с иностранками, поскольку они ничего не знают о его популярности и не могут ею воспользоваться. 

Не обошлось и без воспоминаний о бывших девушках. Так, молодой артист заявил, что в его жизни присутствовало много женщин, но только с 3-4 у него были серьезные отношения. Лучшим Егор назвал роман с Ксенией Дели.  

С девушкой артист познакомился в социальных сетях. Пара была счастлива, пока модель не приняла предложение Джастина Бибера сняться в его клипе. После этого Дели продолжила с ним общаться. «Как-то я открываю Инстаграм, листаю ленту и вижу, что Джастин Бибер выложил фото, на котором ботинки и чьи-то туфли. И я понимаю, что это моя Ксюха. Дальше листаю СМИ и вижу, как сидит Ксюха, Джастин Бибер играет на пианино где-то в ресторане, они провели где-то вечер. После этого я написал ей: ''Ты конченная, до свидания''».

Через несколько недель Крид и Дели встретились снова, но возобновлять отношения не стали. По мнению Егора, Ксения хотела его проучить, отомстив за случай, когда рэпер провел вечер с подругой.

Напомним, сейчас Ксения Дели замужем за египетским миллиардером, который старше ее на 36 лет. В прошлом году модель родила супругу первенца. Среди тех, кто поздравил ее с этим событием, был Егор Крид.

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29 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
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Егор Крид

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