Как Светлана Бондарчук расправилась с изменщиком и почему его сравнивают с ее бывшим мужем

Месяц назад Светлана Бондарчук заинтриговала интернет-пользователей, опубликовав в Инстаграме кадры со съемок клипа. Многие поклонники подумали, что светская дива запела.

Светлана Бондарчук добилась многих успехов. Так, сегодня она занимает должность главного редактора журнала Hello. Однако недавно появился повод считать, что знаменитость решила попробовать себя в новом амплуа — стать певицей.

Бывшая жена Федора Бондарчука быстро развеяла все сомнения, опубликовав в своем микроблоге кадры клипа на трек «Клетка» певицы TO-MÁ. По сюжету Светлана сталкивается с изменой любимого и всячески пытается ему отомстить. Многие обратили внимание на сходство актера с бывшим супругом Светланы Федором: оба мужчины в хорошей форме и с бритой головой. Забыть о предательстве героине помогает новый возлюбленный.



1 2 3 ... 12 Светлана Бондарчук предстала перед интернет-пользователями в новом амплуа

Что интересно, сама исполнительница TO-MÁ скрывает свое лицо. А вот новый трек уже бьет рекорды по скачиванию в Itunes. Актерскую игру Светланы мы сможем оценить в первых числах июня.