Как Светлана Бондарчук расправилась с изменщиком и почему его сравнивают с ее бывшим мужем

Светлана Бондарчук добилась многих успехов. Так, сегодня она занимает должность главного редактора журнала Hello. Однако недавно появился повод считать, что знаменитость решила попробовать себя в новом амплуа — стать певицей.
Бывшая жена Федора Бондарчука быстро развеяла все сомнения, опубликовав в своем микроблоге кадры клипа на трек «Клетка» певицы TO-MÁ. По сюжету Светлана сталкивается с изменой любимого и всячески пытается ему отомстить. Многие обратили внимание на сходство актера с бывшим супругом Светланы Федором: оба мужчины в хорошей форме и с бритой головой. Забыть о предательстве героине помогает новый возлюбленный.
Что интересно, сама исполнительница TO-MÁ скрывает свое лицо. А вот новый трек уже бьет рекорды по скачиванию в Itunes. Актерскую игру Светланы мы сможем оценить в первых числах июня.