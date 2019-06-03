Дочь Юли Началовой отдыхает в Турции с папой, мачехой и младшим братом

После развода Юлии Началовой и Евгения Алдонина в 2011-м их дочь Вера осталась с матерью. Но, несмотря на это, у девочки были хорошие отношения с отцом. Футболист помогал певице в воспитании ребенка и даже оставил Юлии квартиру.
После смерти Началовой Алдонин не остался безучастным и забрал Веру в свою новую семью. Евгений и его супруга Ольга помогают 12-летней девочке пережить потерю и поддерживают ее. На днях стало известно, что семья футболиста улетела отдыхать на море, и Вера поехала вместе с ними.
Жена спортсмена поделилась видео в инстаграм-историях, на котором 12-летняя Вера смеется и танцует около фонтанов. Видно, что девочка весело проводит время вместе с мачехой и младшим братом Артемом.
Поклонники Юлии Началовой и все неравнодушные к ее истории рады, что Вера оправилась после смерти матери.