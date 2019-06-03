Дочь Юли Началовой отдыхает в Турции с папой, мачехой и младшим братом

Не так давно стало известно, что после смерти Юлии Началовой ее бывший супруг Евгений Алдонин забрал дочь Веру в свою новую семью. На днях семейство Алдониных в новом составе улетело отдыхать на море.

Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой

После развода Юлии Началовой и Евгения Алдонина в 2011-м их дочь Вера осталась с матерью. Но, несмотря на это, у девочки были хорошие отношения с отцом. Футболист помогал певице в воспитании ребенка и даже оставил Юлии квартиру.

Рождение сына во втором браке Евгения ничуть не отдалило дочь от отца, а даже наоборот: еще сама Юлия говорила, что Вере нравится статус старшей сестры.

После смерти Началовой Алдонин не остался безучастным и забрал Веру в свою новую семью. Евгений и его супруга Ольга помогают 12-летней девочке пережить потерю и поддерживают ее. На днях стало известно, что семья футболиста улетела отдыхать на море, и Вера поехала вместе с ними.



Жена спортсмена поделилась видео в инстаграм-историях, на котором 12-летняя Вера смеется и танцует около фонтанов. Видно, что девочка весело проводит время вместе с мачехой и младшим братом Артемом.

1 2 3 ... 11 Юлия Началова и Евгений Алдонин поженились в 2006-м

Поклонники Юлии Началовой и все неравнодушные к ее истории рады, что Вера оправилась после смерти матери.