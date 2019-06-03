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Дочь Юли Началовой отдыхает в Турции с папой, мачехой и младшим братом

Не так давно стало известно, что после смерти Юлии Началовой ее бывший супруг Евгений Алдонин забрал дочь Веру в свою новую семью. На днях семейство Алдониных в новом составе улетело отдыхать на море.
Юлия Началова, Вера Алдонина, Евгений Алдонин
Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой

После развода Юлии Началовой и Евгения Алдонина в 2011-м их дочь Вера осталась с матерью. Но, несмотря на это, у девочки были хорошие отношения с отцом. Футболист помогал певице в воспитании ребенка и даже оставил Юлии квартиру.

Рождение сына во втором браке Евгения ничуть не отдалило дочь от отца, а даже наоборот: еще сама Юлия говорила, что Вере нравится статус старшей сестры.

После смерти Началовой Алдонин не остался безучастным и забрал Веру в свою новую семью. Евгений и его супруга Ольга помогают 12-летней девочке пережить потерю и поддерживают ее. На днях стало известно, что семья футболиста улетела отдыхать на море, и Вера поехала вместе с ними.

Жена спортсмена поделилась видео в инстаграм-историях, на котором 12-летняя Вера смеется и танцует около фонтанов. Видно, что девочка весело проводит время вместе с мачехой и младшим братом Артемом.

Поклонники Юлии Началовой и все неравнодушные к ее истории рады, что Вера оправилась после смерти матери.

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03 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Евгений Алдонин

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