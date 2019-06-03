В отсутствие Меган Маркл компанию принцу Гарри на официальной встрече составила Иванка Трамп

В первые дни лета Дональд Трамп и его семья начали турне по странам Европы. В первую очередь президент США решил отправиться к Елизавете II в Великобританию.
Вместе с Дональдом на приеме была его супруга Мелания, а также четверо взрослых детей, включая 37-летнюю Иванку, которая является официальным советником отца.
Со стороны королевы на встрече присутствовали все родственники кроме ее 97-летнего мужа принца Филиппа и недавно родившей Меган Маркл, которая, по слухам, не хочет встречаться с президентом своей родной страны.
Судя по официальным снимкам с мероприятия, молодые люди много общались не только с другими гостями встречи, но и между собой.
Иванка прилетела в Лондом со своим мужем Джаредом Кушнером. Пара зачастую посещает светские мероприятия вдвоем. Принц Гарри и Меган Маркл обычно тоже всегда и везде бывают вместе — раньше герцогиня Сассекская предпочитала сопровождать мужа на мероприятиях даже на последнем месяце беременности.