В отсутствие Меган Маркл компанию принцу Гарри на официальной встрече составила Иванка Трамп

В эти дни семейство американского президента Дональда Трампа находится с официальным визитом в Великобритании. Пока президент общается с Елизаветой II, его родственники проводят время с членами британской королевской семьи.

Иванка Трамп

В первые дни лета Дональд Трамп и его семья начали турне по странам Европы. В первую очередь президент США решил отправиться к Елизавете II в Великобританию.

3 июня в Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча глав двух держав.

Вместе с Дональдом на приеме была его супруга Мелания, а также четверо взрослых детей, включая 37-летнюю Иванку, которая является официальным советником отца.

Иванка Трамп и принц Гарри

Со стороны королевы на встрече присутствовали все родственники кроме ее 97-летнего мужа принца Филиппа и недавно родившей Меган Маркл, которая, по слухам, не хочет встречаться с президентом своей родной страны.

В отсутствие супруги на приеме принц Гарри нашел себе компанию в лице Иванки Трамп.

Судя по официальным снимкам с мероприятия, молодые люди много общались не только с другими гостями встречи, но и между собой.

1 2 3 ... 10 Иванка Трамп и Джаред Кушнер стали участниками официальной встречи Дональда Трампа и Елизаветы II в Букингемском дворце

Иванка прилетела в Лондом со своим мужем Джаредом Кушнером. Пара зачастую посещает светские мероприятия вдвоем. Принц Гарри и Меган Маркл обычно тоже всегда и везде бывают вместе — раньше герцогиня Сассекская предпочитала сопровождать мужа на мероприятиях даже на последнем месяце беременности.