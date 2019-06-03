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В отсутствие Меган Маркл компанию принцу Гарри на официальной встрече составила Иванка Трамп

В эти дни семейство американского президента Дональда Трампа находится с официальным визитом в Великобритании. Пока президент общается с Елизаветой II, его родственники проводят время с членами британской королевской семьи. 
Иванка Трамп
Иванка Трамп

В первые дни лета Дональд Трамп и его семья начали турне по странам Европы. В первую очередь президент США решил отправиться к Елизавете II в Великобританию. 

3 июня в Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча глав двух держав.  

Вместе с Дональдом на приеме была его супруга Мелания, а также четверо взрослых детей, включая 37-летнюю Иванку, которая является официальным советником отца. 

Иванка Трамп, Принц Гарри
 Иванка Трамп и принц Гарри

Со стороны королевы на встрече присутствовали все родственники кроме ее 97-летнего мужа принца Филиппа и недавно родившей Меган Маркл, которая, по слухам, не хочет встречаться с президентом своей родной страны. 

В отсутствие супруги на приеме принц Гарри нашел себе компанию в лице Иванки Трамп. 

Судя по официальным снимкам с мероприятия, молодые люди много общались не только с другими гостями встречи, но и между собой. 

  • Иванка Трамп, Джаред Кушнер
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    Иванка Трамп и Джаред Кушнер стали участниками официальной встречи Дональда Трампа и Елизаветы II в Букингемском дворце
    Смотреть галерею

Иванка прилетела в Лондом со своим мужем Джаредом Кушнером. Пара зачастую посещает светские мероприятия вдвоем. Принц Гарри и Меган Маркл обычно тоже всегда и везде бывают вместе — раньше герцогиня Сассекская предпочитала сопровождать мужа на мероприятиях даже на последнем месяце беременности. 

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03 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Иванка Трамп

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