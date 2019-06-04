Копи-пейст в деле: девушка Архипа Глушко копирует посты Натальи Рудовой

Недавно общественности стало известно имя подруги Архипа Глушко. Изучая страницу девушки в соцсетях, интернет-пользователи обратили внимание на то, как она ведет свой микроблог.

Мария Слугина и Архип Глушко

В конце мая стало известно, что 17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип встречается с 23-летней моделью из Саратова Марией Слугиной.

Несмотря на разницу в возрасте, вполне возможно, что отношения Марии и Архипа довольно серьезные — молодой человек уже познакомил избранницу со своей большой семьей.

Начав отношения с наследником знаменитостей, Слугина и сама стала довольно популярной девушкой. На ее страницу в Инстаграме подписано несколько тысяч человек, которые внимательно следят за любым ее действием в Сети.

4 июня проницательные подписчики заметили, что один из последних постов Марии сильно напоминает недавний инстаграм-монолог актрисы Натальи Рудовой.

Слугина почти слово в слово повторила текст из аккаунта российской знаменитости.

В посте Рудова порассуждала о том, что фото в микроблоге не отражают ее реальную жизнь, поэтому не стоит по ним судить о ней самой. Вероятно, Марии настолько понравились слова звезды, что она решила их оставить на память в своей соцсети.

1 2 3 ... 10 За микроблогом возлюбленной Архипа Глушко Марией Слугиной следят несколько тысяч подписчиков

Фолловеры обратили внимание Слугиной на то, что они догадываются, откуда взялся новый текст на ее странице. Впрочем, сама девушка пока никак не отреагировала на подобное обвинение в плагиате.