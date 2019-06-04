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Копи-пейст в деле: девушка Архипа Глушко копирует посты Натальи Рудовой

Недавно общественности стало известно имя подруги Архипа Глушко. Изучая страницу девушки в соцсетях, интернет-пользователи обратили внимание на то, как она ведет свой микроблог. 
Мария Слугина и Архип Глушко
Мария Слугина и Архип Глушко

В конце мая стало известно, что 17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип встречается с 23-летней моделью из Саратова Марией Слугиной. 

Несмотря на разницу в возрасте, вполне возможно, что отношения Марии и Архипа довольно серьезные — молодой человек уже познакомил избранницу со своей большой семьей. 

Начав отношения с наследником знаменитостей, Слугина и сама стала довольно популярной девушкой. На ее страницу в Инстаграме подписано несколько тысяч человек, которые внимательно следят за любым ее действием в Сети. 

 
 

4 июня проницательные подписчики заметили, что один из последних постов Марии сильно напоминает недавний инстаграм-монолог актрисы Натальи Рудовой. 

Слугина почти слово в слово повторила текст из аккаунта российской знаменитости. 

В посте Рудова порассуждала о том, что фото в микроблоге не отражают ее реальную жизнь, поэтому не стоит по ним судить о ней самой. Вероятно, Марии настолько понравились слова звезды, что она решила их оставить на память в своей соцсети. 

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    За микроблогом возлюбленной Архипа Глушко Марией Слугиной следят несколько тысяч подписчиков
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Фолловеры обратили внимание Слугиной на то, что они догадываются, откуда взялся новый текст на ее странице. Впрочем, сама девушка пока никак не отреагировала на подобное обвинение в плагиате. 

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04 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Наталья Рудова

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