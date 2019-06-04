Копи-пейст в деле: девушка Архипа Глушко копирует посты Натальи Рудовой

В конце мая стало известно, что 17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип встречается с 23-летней моделью из Саратова Марией Слугиной.
Начав отношения с наследником знаменитостей, Слугина и сама стала довольно популярной девушкой. На ее страницу в Инстаграме подписано несколько тысяч человек, которые внимательно следят за любым ее действием в Сети.
4 июня проницательные подписчики заметили, что один из последних постов Марии сильно напоминает недавний инстаграм-монолог актрисы Натальи Рудовой.
В посте Рудова порассуждала о том, что фото в микроблоге не отражают ее реальную жизнь, поэтому не стоит по ним судить о ней самой. Вероятно, Марии настолько понравились слова звезды, что она решила их оставить на память в своей соцсети.
Фолловеры обратили внимание Слугиной на то, что они догадываются, откуда взялся новый текст на ее странице. Впрочем, сама девушка пока никак не отреагировала на подобное обвинение в плагиате.