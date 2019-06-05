Виктория Лопырева и Игорь Булатов посетили торжественный прием с участием президента Франции

Виктория Лопырева долгое время жила в США: она переехала в Майами с возлюбленным Игорем Булатовым на последних месяцах беременности, там же появился на свет их сын Марк Лионель. Однако за последний месяц нахождение Виктории меняется с неуловимой скоростью. Знаменитость начала колесить по миру: Майами — Москва — Париж. На это есть причина.
Многим фолловерам стало интересно, в чем причина такой спешной поездки и какой характер несет путешествие в столицу Франции. Долго томить интернет-пользователей Виктория не стала: на днях звезда опубликовала снимок из самолета и объяснила, почему оказалась в Париже.
На днях в Париже состоялась торжественная церемония по случаю VIII чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля. Виктория Лопырева как посол чемпионата мира по футболу 2018 года присутствовала на этом мероприятии. Звезду сопровождал ее возлюбленный Игорь Булатов. К слову, среди гостей был и президент Франции Эммануэль Макрон, который выступил с приветственной речью.
Как объяснила сама Виктория, в Париже она пробудет всего четыре дня. Куда отправится Лопырева далее, пока неизвестно.