Виктория Лопырева и Игорь Булатов посетили торжественный прием с участием президента Франции

Недавно Виктория Лопырева прилетела из Майами в Москву, а спустя всего два дня отправилась во Францию. На днях интернет-пользователи узнали, почему Виктория так спешно покинула российскую столицу.

Виктория Лопырева долгое время жила в США: она переехала в Майами с возлюбленным Игорем Булатовым на последних месяцах беременности, там же появился на свет их сын Марк Лионель. Однако за последний месяц нахождение Виктории меняется с неуловимой скоростью. Знаменитость начала колесить по миру: Майами — Москва — Париж. На это есть причина.

Виктория Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года

Многим фолловерам стало интересно, в чем причина такой спешной поездки и какой характер несет путешествие в столицу Франции. Долго томить интернет-пользователей Виктория не стала: на днях звезда опубликовала снимок из самолета и объяснила, почему оказалась в Париже.

«Те, кто предположил, что я все-таки вернулась в Париж на открытие женского чемпионата мира по футболу и ряд официальных мероприятий FIFA, оказались правы», — объяснилась Виктория (орфография и пунктуация автора сохранены).

На днях в Париже состоялась торжественная церемония по случаю VIII чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля. Виктория Лопырева как посол чемпионата мира по футболу 2018 года присутствовала на этом мероприятии. Звезду сопровождал ее возлюбленный Игорь Булатов. К слову, среди гостей был и президент Франции Эммануэль Макрон, который выступил с приветственной речью.

1 2 3 ... 10 На прошлой неделе Виктория Лопырева покинула Москву и прилетела в Париж

Как объяснила сама Виктория, в Париже она пробудет всего четыре дня. Куда отправится Лопырева далее, пока неизвестно.