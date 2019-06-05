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Виктория Лопырева и Игорь Булатов посетили торжественный прием с участием президента Франции

Недавно Виктория Лопырева прилетела из Майами в Москву, а спустя всего два дня отправилась во Францию. На днях интернет-пользователи узнали, почему Виктория так спешно покинула российскую столицу.
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева долгое время жила в США: она переехала в Майами с возлюбленным Игорем Булатовым на последних месяцах беременности, там же появился на свет их сын Марк Лионель. Однако за последний месяц нахождение Виктории меняется с неуловимой скоростью. Знаменитость начала колесить по миру: Майами — Москва — Париж. На это есть причина.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года

Многим фолловерам стало интересно, в чем причина такой спешной поездки и какой характер несет путешествие в столицу Франции. Долго томить интернет-пользователей Виктория не стала: на днях звезда опубликовала снимок из самолета и объяснила, почему оказалась в Париже.

«Те, кто предположил, что я все-таки вернулась в Париж на открытие женского чемпионата мира по футболу и ряд официальных мероприятий FIFA, оказались правы», — объяснилась Виктория (орфография и пунктуация автора сохранены)

На днях в Париже состоялась торжественная церемония по случаю VIII чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля. Виктория Лопырева как посол чемпионата мира по футболу 2018 года присутствовала на этом мероприятии. Звезду сопровождал ее возлюбленный Игорь Булатов. К слову, среди гостей был и президент Франции Эммануэль Макрон, который выступил с приветственной речью.  

Как объяснила сама Виктория, в Париже она пробудет всего четыре дня. Куда отправится Лопырева далее, пока неизвестно.

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05 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Instagram
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Виктория Лопырева

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Лицо смешное у этого Булаткина) типичный aлbфонc

  • Игорь Булатов плохо получается на фото. Какой-то весь дерганный.

  • внебрачный сын мистера Бина)))))))))))

  • На многих фото Лопырева очень крупная ,на реальных фото она выглядит совсем не так ...

  • На 4 фото Лопырева самая красивая

  • страшЁн как атомная война

  • Судя по фото Булатов в семье Лопыревых ничего не решает 😂

  • Мне интересно кто за ними стоит? Кого попадя к Макрону не подпустят. Мне противны и Булаткин и Лопырева. Смотреть на них почему-то противно.

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