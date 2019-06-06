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На живца: Алена Водонаева дразнит потенциальных ухажеров соблазнительным бюстом в прозрачном бюстгальтере

Пару месяцев назад стало известно, что Алена Водонаева решила развестись со своим супругом, музыкантом Алексеем Комовым. На днях телеведущая показалась в откровенном виде, дав интернет-пользователям повод думать, что она находится в активном поиске.
Алена Водонаева
Алена Водонаева

Когда речь заходит об Алене Водонаевой, все начинают обсуждать лишь две темы — ее любовные приключения и эффектную внешность. Мало кто поспорит с тем, что звезда является обладательницей поистине обворожительных форм.

На днях 36-летняя Водонаева решила продемонстрировать, чего лишился Алексей Комов, а заодно показать, что может достаться будущему ухажеру. В инстаграм-историях знаменитость опубликовала несколько видео из примерочной магазина. Алена выбирала себе нижнее белье и без стеснений позировала в нем на камеру.

Короткие ролики звезда сопровождала комментариями. Так, теперь мы знаем, что Алена не любит белое нижнее белье, а предпочитает черное.

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06 июня 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Водонаева

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