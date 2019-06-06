На живца: Алена Водонаева дразнит потенциальных ухажеров соблазнительным бюстом в прозрачном бюстгальтере

Когда речь заходит об Алене Водонаевой, все начинают обсуждать лишь две темы — ее любовные приключения и эффектную внешность. Мало кто поспорит с тем, что звезда является обладательницей поистине обворожительных форм.
На днях 36-летняя Водонаева решила продемонстрировать, чего лишился Алексей Комов, а заодно показать, что может достаться будущему ухажеру. В инстаграм-историях знаменитость опубликовала несколько видео из примерочной магазина. Алена выбирала себе нижнее белье и без стеснений позировала в нем на камеру.
Короткие ролики звезда сопровождала комментариями. Так, теперь мы знаем, что Алена не любит белое нижнее белье, а предпочитает черное.