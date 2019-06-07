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Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Значимость роли Кейт Миддлтон в британской королевской семье возрастает. Недавно на плечи герцогини Кембриджской легла ответственная миссия, которой раньше занимались супруг Елизаветы II и ее внуки. 
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Ни для кого не секрет, что в скором времени Кейт Миддлтон может получить титул королевы-консорт и стать соправительницей своего супруга принца Уильяма. 

Вероятно, герцогиню уже сейчас готовят к трону — к примеру, в прошлом месяце Кейт получила почетное звание дамы Королевского Викторианского ордена Елизаветы II. 

Теперь Миддлтон получила право появляться на официальных мероприятиях с орденом на груди — прямо как дочь королевы принцесса Анна и супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз.

Кейт Миддлтон
 

А с недавних пор Кейт стали поручать и почетные королевские миссии — 6 июня герцогиня приняла традиционный конный парад в Лондоне.

Ежегодный торжественный смотр, в котором принимают участие различные полки и военные музыканты, проводится за несколько дней до празднования дня рождения Елизаветы II. 

Ранее эту задачу выполняли супруг королевы принц Филипп, а также принцы Уильям и Гарри. 

Кажется, первая неделя лета стала весьма знаковой для Кейт. Сначала она появилась в числе немногочисленных гостей на встрече Елизаветы II и Дональда Трампа, вчера провела военный парад, а в субботу, на втором дне рождения королевы, впервые выведет в свет младшего сына Луи. 

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07 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Елизавета II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Все, закончилось время отдыха, пора помогать королеве.

  • Какая королева-консорт? Максимум принцесса-консорт,так как "простолюдинка"как и принцу-консорт Филлипу . Что за абсурд? Ей титул принцессы не дали,всего лишь герцогиня. Мало ли что там Королева думает. Народ Британии тоже думает быть монархии или не быть. Канадские монархисты тоже думаю пролоббировать Гарри королем? Прочтешь вас посетительница форума Вумен .Кейт такое впечатление завтра уже королева. Бабка еще может лет 10 бодренько ходить будет,может дожить и до 100 лет. Её мама 104гпрожила.С чего вы решили что она вот-вот представиться?

  • Кейт действительно тает на глазах.Да Роуз была на банкете с американцами.НО сидела рядом с Вильямом и муженек её был. Смотрю на Кейт в этом платье она Роуз переплюнула.На Роуз приятнее смотреть,она очень худая но то не такая тощая как Кейт,у неё хоть ключица как у Кейт не выпирает,так сильно.

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