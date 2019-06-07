Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Ни для кого не секрет, что в скором времени Кейт Миддлтон может получить титул королевы-консорт и стать соправительницей своего супруга принца Уильяма.
Теперь Миддлтон получила право появляться на официальных мероприятиях с орденом на груди — прямо как дочь королевы принцесса Анна и супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз.
А с недавних пор Кейт стали поручать и почетные королевские миссии — 6 июня герцогиня приняла традиционный конный парад в Лондоне.
Ранее эту задачу выполняли супруг королевы принц Филипп, а также принцы Уильям и Гарри.
Кажется, первая неделя лета стала весьма знаковой для Кейт. Сначала она появилась в числе немногочисленных гостей на встрече Елизаветы II и Дональда Трампа, вчера провела военный парад, а в субботу, на втором дне рождения королевы, впервые выведет в свет младшего сына Луи.