Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Значимость роли Кейт Миддлтон в британской королевской семье возрастает. Недавно на плечи герцогини Кембриджской легла ответственная миссия, которой раньше занимались супруг Елизаветы II и ее внуки.

Кейт Миддлтон

Ни для кого не секрет, что в скором времени Кейт Миддлтон может получить титул королевы-консорт и стать соправительницей своего супруга принца Уильяма.

Вероятно, герцогиню уже сейчас готовят к трону — к примеру, в прошлом месяце Кейт получила почетное звание дамы Королевского Викторианского ордена Елизаветы II.

Теперь Миддлтон получила право появляться на официальных мероприятиях с орденом на груди — прямо как дочь королевы принцесса Анна и супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз.

А с недавних пор Кейт стали поручать и почетные королевские миссии — 6 июня герцогиня приняла традиционный конный парад в Лондоне.

Ежегодный торжественный смотр, в котором принимают участие различные полки и военные музыканты, проводится за несколько дней до празднования дня рождения Елизаветы II.

Ранее эту задачу выполняли супруг королевы принц Филипп, а также принцы Уильям и Гарри.

Кажется, первая неделя лета стала весьма знаковой для Кейт. Сначала она появилась в числе немногочисленных гостей на встрече Елизаветы II и Дональда Трампа, вчера провела военный парад, а в субботу, на втором дне рождения королевы, впервые выведет в свет младшего сына Луи.