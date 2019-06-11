Бывший возлюбленный Насти Ивлеевой рассказал, как сделал ее звездой

На заре своей карьеры Настя Ивлеева состояла в отношениях с певцом Арсением Бородиным. Недавно мужчина поведал об этом периоде своей жизни корреспонденту «Комсомольской правды»

Настя Ивлеева и Арсений Бородин

Всего несколько лет назад о Насте Ивлеевой никто не знал — да и сама девушка даже не мечтала о том, что станет телезвездой с миллионами фолловеров в Инстаграме.

Давние фанаты Насти помнят — сначала вместе с ней в роликах снимался певец Арсений Бородин.

В те времена Ивлеева и Бородин были парой. Участник «Фабрики Звезд» и группы «Челси» впервые встретил девушку еще в 2011-м. Несколько лет они просто общались, проживая в разных городах (он — в Москве, а Настя — в Петербурге). В 2015-м Ивлеева решила переехать в столицу, чтобы учиться на курсах для телеведущих. Певец помог ей устроиться и найти работу в ресторанном деле.

«Деньгами я ей не помогал — каждый должен сам пережить свой ''Доширак'' на кухне. Настя переехала в Москву с подругой, сняли на двоих однушку в Перово и время действительно питались лапшой. Деньги она получала небольшие — около 3 тысяч рублей за смену. Чтобы более-менее заработать, приходилось упахиваться», — рассказывает Бородин.

Через несколько месяцев отношения Арсения и Насти стали более близкими. Тогда-то она ему и призналась, что устала работать круглыми сутками, чтобы еле-еле оплачивать учебу и проживание.

Мужчина предложил возлюбленной развивать свой Инстаграм. Для того, чтобы стать популярной на этом ресурсе, у Ивлеевой было все — красота, подтянутое тело и смелость.



«До переезда в Москву Настя два года потела в спортзале с личным тренером — хотела стать фитоняшкой и на этом зарабатывать. В Москву приехала с невероятной фигурой, которая сводила мужчин с ума», — делится Арсений.

В скором времени певец придумал для избранницы актуальный формат для развития своего микроблога — короткие юмористические видео (вайны). Бородин с удовольствием принимал участие в создании роликов, снимаясь в них и придумывая новые сценарии. К тому же, Арсений снял Настю и в своем клипе.



Ивлеева становилась популярной, как говорится, не по дням, а по часам. В 2016-м, всего через год после съемок первого вайна, девушка стала блогером-миллионником.



В скором времени ее и Бородина пригласили на кастинг ведущих «Орла и Решки».

«В январе 2017-го мы прошли кастинг. Оказалось, что я дерево, от слова совсем. Петь могу, а вот вести передачу — не мое. А Настя отлично справилась со всеми подводками», — поделился певец.



Новоиспеченная звезда начала ездить по всему миру, все реже встречаясь со своим молодым человеком. Летом 2017-м Ивлеева сказала Бородину, что хочет полностью сосредоточиться на своей карьере.



«Я понимал, что кто-то у нее появился, но не стал ковыряться в грязном белье. Вещи она собрала всего через 2,5 месяца после того, как переехала ко мне…» — говорит мужчина.



1 2 3 ... 10 Арсений Бородин впервые рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой

С того момента Настя и Арсений полностью прекратили взаимодействие, хотя раньше занимались созданием юмористических роликов вместе. С 2018 года Ивлеева встречается с рэпером Элджеем. Арсений же, как недавно выяснилось, состоит в отношениях с младшей сестрой певицы Нюши — Марией Шурочкиной.