«Много клеветы вокруг»: Дима Билан и Сергей Лазарев выяснили отношения

Слухи о ссорах и негласной конкуренции Димы Билана и Сергея Лазарева ходят уже давно. На днях артисты поставили все точки над «i».

Сергей Лазарев и Дима Билан

Вокруг Димы Билана и Сергея Лазарева ходит множество сплетен про их конкуренцию на сцене. Однако в жизни артисты хорошо общаются. На днях в Инстаграме появились совместные фото звезд отечественного шоу-бизнеса, доказывающие их дружбу.

36-летний Сергей Лазарев и 37-летний Дима Билан в одно и то же время опубликовали снимки, на которых позируют обнявшись. «Много клеветы вокруг, а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг» — подписал совместный снимок Билан (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ответ Сергея Лазарева последовал в ту же минуту.

«Кто бы что ни говорил, как бы ни пытался столкнуть нас лбами, мы уже слишком взрослые и опытные и через многое вместе прошли, чтобы верить чужим разговорам!» — обратился к коллеге по сцене Лазарев.



«Дима, друг, как всегда рад был тебя видеть! Уважаю и ценю!» — продолжил Сергей.



1 2 3 ... 10 На днях Сергей Лазарев и Дима Билан обрадовали подписчиков совместным фото

Подписчики сразу же принялись оставлять множество теплых слов в комментариях. Среди оценивших фото оказались и звездные друзья артистов. «Я очень рад! Сохраните эти отношения надолго!» — написал Филипп Киркоров.