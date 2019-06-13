«Много клеветы вокруг»: Дима Билан и Сергей Лазарев выяснили отношения

Вокруг Димы Билана и Сергея Лазарева ходит множество сплетен про их конкуренцию на сцене. Однако в жизни артисты хорошо общаются. На днях в Инстаграме появились совместные фото звезд отечественного шоу-бизнеса, доказывающие их дружбу.
36-летний Сергей Лазарев и 37-летний Дима Билан в одно и то же время опубликовали снимки, на которых позируют обнявшись. «Много клеветы вокруг, а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг» — подписал совместный снимок Билан (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Ответ Сергея Лазарева последовал в ту же минуту.
«Дима, друг, как всегда рад был тебя видеть! Уважаю и ценю!» — продолжил Сергей.
Подписчики сразу же принялись оставлять множество теплых слов в комментариях. Среди оценивших фото оказались и звездные друзья артистов. «Я очень рад! Сохраните эти отношения надолго!» — написал Филипп Киркоров.