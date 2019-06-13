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«Много клеветы вокруг»: Дима Билан и Сергей Лазарев выяснили отношения

Слухи о ссорах и негласной конкуренции Димы Билана и Сергея Лазарева ходят уже давно. На днях артисты поставили все точки над «i».
Сергей Лазарев, Дима Билан
Сергей Лазарев и Дима Билан

Вокруг Димы Билана и Сергея Лазарева ходит множество сплетен про их конкуренцию на сцене. Однако в жизни артисты хорошо общаются. На днях в Инстаграме появились совместные фото звезд отечественного шоу-бизнеса, доказывающие их дружбу. 

Дима Билан

36-летний Сергей Лазарев и 37-летний Дима Билан в одно и то же время опубликовали снимки, на которых позируют обнявшись. «Много клеветы вокруг, а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг» — подписал совместный снимок Билан (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Сергей Лазарев

Ответ Сергея Лазарева последовал в ту же минуту.

«Кто бы что ни говорил, как бы ни пытался столкнуть нас лбами, мы уже слишком взрослые и опытные и через многое вместе прошли, чтобы верить чужим разговорам!» — обратился к коллеге по сцене Лазарев. 

«Дима, друг, как всегда рад был тебя видеть! Уважаю и ценю!» — продолжил Сергей. 

  • Дима Билан, Сергей Лазарев
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    На днях Сергей Лазарев и Дима Билан обрадовали подписчиков совместным фото
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Подписчики сразу же принялись оставлять множество теплых слов в комментариях. Среди оценивших фото оказались и звездные друзья артистов. «Я очень рад! Сохраните эти отношения надолго!» — написал Филипп Киркоров.

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13 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, instagram
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Дима Билан, Сергей Лазарев

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