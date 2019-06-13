Лера Кудрявцева: «Дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина хотела свести счеты с жизнью»

15 июня в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ придет певица Ольга Зарубина. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с гостьей.

Ольга Зарубина — новая героиня шоу «Секрет на миллион»

Кажется, что дети знаменитостей рождаются с золотой ложкой во рту. К их услугам и деньги, и связи, и блестящее будущее. Однако так случается далеко не всегда. И Кира, дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина, может многое рассказать о том, как это на самом деле непросто — быть дочерью звезд эстрады.



Сейчас Кира уже совсем взрослая, она собирается замуж. А несколько лет назад девушка признавалась матери, что хочет прыгнуть с моста... Наша съемочная группа разыскала Киру, уже много лет живущую в Америке, и даже заглянула к ней в гости.

Америка, конечно, — страна больших возможностей, но сказать, что Кира шикует, увы, нельзя.

Ольга и Александр прожили в браке всего три года и расстались почти сразу после рождения дочери. Появление ребенка, к сожалению, не смогло объединить супругов и лишь ускорило разрыв. Развод — это всегда больно, но Ольга понимала, что несет ответственность за маленькую дочь и старалась не сдаваться депрессии.



Ее собственное детство тоже выдалось непростым. Ольге было всего два года, когда не стало ее отца, и все детство ей приходилось выслушивать придирки злого отчима, который совсем не старался заменить девочке родителя.

Все мы родом из детства... Может быть, поражения Ольги в личной жизни — следствие ее несчастливого детства, в котором упреков было больше, чем любви.

И то, что дочь Зарубиной живет в Америке, так далеко от родителей, — тоже отголоски детства певицы? Не берусь судить, но знаю одно: ребенок не может расти в семье, в которой нет любви. И ему совершенно необходимы оба родителя, это и называется «семья».



Я видела, как непросто Ольге давались рассуждения о воспитании Киры. Каждая мать болеет за своего ребенка, и что бы он ни сделал, как бы странно себя ни повел, мать всегда будет на его стороне. Как мама вам говорю. Вот и Ольга, рассказывая о дочери, старалась держать себя в руках, хотя было видно, как сильно она переживала.



1 2 3 4 5 6 7 Ольга Зарубина не побоялась прийти на программу «Секрет на миллион»

Конечно, Кира уже не ребенок, у нее своя жизнь, в которой есть место и победам, и поражениям. Хочется верить, что ей повезет в браке больше, чем ее знаменитой маме, и союз этот будет счастливым и долгим. А если в нем появятся дети, чего я искренне Кире желаю, они будут расти в полной семье, в которой мама и папа любят и детей, и друг друга. И нет, это не наивно. Это правильно. Так и должно быть.