Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Мое главное достоинство — это не секс»: Ольга Бузова ответила фолловерам, не оценившим ее смелые снимки

На днях Ольга Бузова устроила на одном из пляжей Турции фотосессию в купальнике. Тогда же телеведущая решила выяснить, считают ли подписчики ее сексуальной. Итоги опроса звезда прокомментировала в инстаграм-историях. 
Ольга Бузова
Ольга Бузова

Всем известно, что Ольга Бузова работает не покладая рук. На днях звезде все же удалось отдохнуть в перерывах между концертами в Турции. Ольга решила не только устроить фотосессию у моря, но и спросить своих фолловеров, кажется ли она им сексуальной. 

Ольга Бузова

Поклонники, оценив несколько снимков 33-летней Бузовой в купальнике и бэкстейдж съемок, решили не скрывать правды и честно ответить на вопрос звезды. 66% без колебаний нажали на вариант «нет». Однако, по словам самой знаменитости, ее это не задело. 

«Я устроила голосование в Инстаграме, и почти 70% проголосовали, что я не секси. Но меня это не расстраивает, если честно», — прокомментировала итоги опроса звезда «Дома-2».

Главные мои достоинства — это не секс, у меня его нет. Это душа, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость», — продолжила телеведущая.

Согласитесь, ведь именно за это мы и ценим Ольгу Бузову: за ее самоиронию, добродушие, искренность и умение прощать. 

Перейти к обсуждению


14 июня 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ольга Бузова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.