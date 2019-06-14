«Мое главное достоинство — это не секс»: Ольга Бузова ответила фолловерам, не оценившим ее смелые снимки

На днях Ольга Бузова устроила на одном из пляжей Турции фотосессию в купальнике. Тогда же телеведущая решила выяснить, считают ли подписчики ее сексуальной. Итоги опроса звезда прокомментировала в инстаграм-историях.

Ольга Бузова

Всем известно, что Ольга Бузова работает не покладая рук. На днях звезде все же удалось отдохнуть в перерывах между концертами в Турции. Ольга решила не только устроить фотосессию у моря, но и спросить своих фолловеров, кажется ли она им сексуальной.

Поклонники, оценив несколько снимков 33-летней Бузовой в купальнике и бэкстейдж съемок, решили не скрывать правды и честно ответить на вопрос звезды. 66% без колебаний нажали на вариант «нет». Однако, по словам самой знаменитости, ее это не задело.



«Я устроила голосование в Инстаграме, и почти 70% проголосовали, что я не секси. Но меня это не расстраивает, если честно», — прокомментировала итоги опроса звезда «Дома-2».

Главные мои достоинства — это не секс, у меня его нет. Это душа, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость», — продолжила телеведущая.

1 2 3 ... 12 Ольга Бузова — обладательница стройной и подтянутой фигуры

Согласитесь, ведь именно за это мы и ценим Ольгу Бузову: за ее самоиронию, добродушие, искренность и умение прощать.

